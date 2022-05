Les propriétaires britanniques de Tesla obtiennent enfin Disney+

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disney+ est arrivé sur les voitures Tesla britanniques.

Après avoir été ajouté à l'application Tesla Theatre aux États-Unis l'année dernière et en Australie en avril, le service de streaming est désormais disponible pour les propriétaires de Tesla en Grande-Bretagne dans le cadre de la dernière mise à jour logicielle.

Il rejoint YouTube, Netflix et d'autres plates-formes qui peuvent être visionnées sur le système d'infodivertissement de la voiture lorsqu'elle est garée.

Nous l'avons téléchargé et ajouté avec succès sur une Tesla Model 3 ici à Pocket-lint. Il est également disponible pour la console centrale de la Tesla Model S et Model X, selon nos informations.

Pour accéder à Disney+ dans votre Tesla, assurez-vous que vous avez installé la dernière mise à jour du logiciel et que vous êtes garé.

Sélectionnez ensuite le Lanceur d'applications sur l'écran central, puis Divertissement et, enfin, Tesla Theatre. Disney+ devrait être accessible. Connectez-vous et c'est parti.

Vous aurez besoin d'un compte Disney+, bien sûr, qui coûte 7,99 £ par mois ou 79,90 £ pour un abonnement d'un an.

Le service propose des émissions et des films issus de nombreuses franchises Disney, notamment Star Wars, Marvel, Pixar et, bien sûr, le catalogue Disney. Le Royaume-Uni et l'Europe ont également accès à Star, une plateforme pour les contenus plus matures, comme The Walking Dead et les films Die Hard.

Écrit par Rik Henderson.