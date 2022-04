Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tasla prévoit de vendre une variante AWD de la gamme standard du Model Y avec une autonomie de 279 miles et la capacité d'accélérer de zéro à 60mph en seulement 5 secondes.

Elle serait également moins chère que les autres variantes du Model Y de Tesla.

Selon un rapport d'Electrek, la société vend actuellement le nouveau Model Y d'abord aux employés. Les ventes seront ensuite ouvertes au public "dans les semaines à venir".

La voiture fonctionne avec les cellules de batterie 4680 de plus grande capacité de la société et présente un certain nombre d'autres caractéristiques qui ne sont pas présentes sur les autres versions. Cela inclut un nouvel habillage du véhicule, comme un accoudoir magnétique et une tablette de rangement.

Les employés de Tesla ont été informés en interne que cette version de la Model Y leur serait d'abord vendue avant d'être plus largement disponible. Le prix de départ est fixé à 59 990 dollars, soit quelques milliers de dollars de moins que la variante Long Range AWD.

La bonne nouvelle est que les 4680 cellules seraient supérieures dans ce modèle. Comme des cellules plus grandes signifient qu'il y a moins de batteries, elles devraient être plus faciles à entretenir. Cette logique réduit également le poids et la complexité à l'intérieur du véhicule et améliore donc l'efficacité et plus encore.

On espère que les développements futurs dans ce domaine pourraient également conduire à une réduction des coûts et à des économies répercutées sur le consommateur à long terme.

Écrit par Adrian Willings. Édité par Rik Henderson.