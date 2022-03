Qu'est-ce que le mode Tesla Sentry et comment fonctionne-t-il ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tesla propose une fonctionnalité, appelée Sentry Mode , c'est une mesure antivol installée dans tous ses véhicules. Le mode sentinelle utilise des caméras et enregistre en permanence les activités autour d'un véhicule Tesla une fois qu'une alerte de proximité est déclenchée. Il est destiné à fournir une protection, ou à tout le moins à dissuader les voleurs qui tentent de voler des Teslas grâce à des lumières clignotantes et des sons forts.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le mode Sentry, y compris son fonctionnement, si votre Tesla le propose et comment l'activer dans votre véhicule

Le mode sentinelle est une fonction antivol qui permet à un véhicule Tesla de surveiller les activités suspectes lorsqu'il est garé et verrouillé à des endroits précis. Lorsqu'un mouvement suspect est détecté, le véhicule réagit. Par exemple, si une menace importante est détectée, les caméras de votre voiture commenceront à enregistrer et le système d'alarme s'activera. Vous recevrez également une alerte de votre application Tesla vous informant de l'incident.

Voici la description de Telsa du mode sentinelle :

"Le mode Sentry ajoute une couche de protection unique aux véhicules Tesla en surveillant en permanence l'environnement autour d'une voiture lorsqu'elle est laissée sans surveillance. Lorsqu'il est activé, le mode Sentry entre dans un état "Veille", comme de nombreux systèmes d'alarme domestiques, qui utilise les caméras externes de la voiture pour détecter les menaces potentielles. Si une menace minime est détectée, comme quelqu'un s'appuyant sur une voiture, le mode sentinelle passe en état "Alerte" et affiche un message sur l'écran tactile avertissant que ses caméras enregistrent. Si une menace plus grave est détectée, comme quelqu'un qui brise une vitre, le mode Sentry passe à un état "Alarme", qui active l'alarme de la voiture, augmente la luminosité de l'écran central et joue de la musique au volume maximum à partir du système audio de la voiture."

Le mode sentinelle doit être activé chaque fois qu'un conducteur souhaite utiliser la fonction en accédant à Contrôles > Sûreté et sécurité > Mode sentinelle. Pour être précis, le menu des paramètres de votre voiture doit être tapé, et à partir de là, vos paramètres de sécurité doivent être ouverts. Après cela, vous devez activer le mode sentinelle pour l'activer. Le mode sentinelle peut également être activé via une commande vocale ou via le volet de contrôle de l'application Tesla.

Pour que le mode sentinelle fonctionne, le mode chien doit être désactivé et une Dashcam doit être installée et équipée d'une clé USB. (La clé USB doit être insérée. Pour installer votre Dashcam, suivez ces étapes. )

Le mode sentinelle doit être activé manuellement à chaque opération. Sinon, le mode sentinelle est désactivé par défaut. La fonction est activée une fois la voiture garée.

Le mode Sentry est fourni avec les modèles S, 3, X et Y.

Apparemment, une Tesla perd 1 % de la charge de la batterie toutes les deux à trois heures que le mode Sentry est activé.

Vos caméras enregistreront en permanence, mais les images ne seront enregistrées que quelques minutes avant une menace perçue ainsi que pendant une menace. Selon Tesla, à moins d'être sur un superchargeur, le mode sentinelle restera actif jusqu'à ce que votre véhicule soit à 20 % ou moins de la batterie. Votre application Tesla vous avertira également si le mode sentinelle est désactivé en raison d'une batterie faible.

Pour plus d'informations sur le mode sentinelle, reportez-vous à votre manuel d'utilisation. Vous pouvez également consulter cette page d'assistance Tesla et cet article de blog d'annonce pour plus de détails.

