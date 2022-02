Elon Musk veut que vous jouiez à des jeux Steam dans votre Tesla

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré que sa société de voitures électriques tentait d'apporter Steam aux véhicules Tesla.

On lui a demandé sur Twitter quand Cyberpunk 2077 arrivait sur les véhicules Tesla. En réponse, Musk a annoncé que Tesla s'efforçait de faire fonctionner la bibliothèque de jeux de Steam directement sur le logiciel de Tesla. "Nous travaillons sur le cas général de faire fonctionner les jeux Steam sur une Tesla par rapport à des titres spécifiques", a-t- il tweeté . "L'ancien est évidemment là où nous devrions être à long terme."

Nous travaillons sur le cas général de faire fonctionner les jeux Steam sur une Tesla par rapport à des titres spécifiques. L'ancien est évidemment là où nous devrions être à long terme. – Elon Musk (@elonmusk) 22 février 2022

La nouvelle ne devrait pas trop surprendre. Tesla aurait une équipe d'ingénieurs en logiciel travaillant sur les jeux vidéo à Seattle, et bientôt, une équipe similaire opérera à Austin . Telsa a également développé Tesla Arcade , une plate-forme de jeux vidéo, à l'intérieur de ses véhicules, et travaille activement avec des studios de jeux pour y porter des jeux. La société a également récemment déployé un nouvel ordinateur de divertissement dans les Model S et Model X, et il semble entièrement axé sur les jeux vidéo.

Tesla veut clairement que les gens jouent à l'intérieur de ses véhicules. Après tout, Musk pense que "le divertissement sera essentiel lorsque les voitures se conduiront elles-mêmes".

Selon certaines informations , Tesla prévoit même de proposer des packages de jeux payants.

Écrit par Maggie Tillman.