Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tesla a lancé un microphone de karaoké embarqué appelé TeslaMic. Mais il n'est disponible qu'en Chine pour le moment.

Récemment, Tesla a commencé à déployer une mise à jour logicielle "Nouvel An chinois" en Chine, et avec la mise à jour logicielle de fin d'année, quelques fonctionnalités amusantes, y compris un produit physique. Le TeslaMic est conçu pour fonctionner avec Leishi KTV, un système de karaoké que Tesla déploie dans le cadre de sa nouvelle mise à jour.

L'appareil est disponible à l'achat dans la boutique chinoise de Telsa pour 1 199 yuans chinois (environ 188 $ aux États-Unis ou 140 £ au Royaume-Uni), bien que la page continue de planter.

Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une extension de la fonction "Caraoke" embarquée de Tesla, qui a été publiée via la mise à jour logicielle V10 en 2019, introduisant la possibilité de lire une liste limitée de chansons avec des paroles apparaissant sur l'écran central. La nouvelle mise à jour logicielle 2022.2.1 en Chine est un système de karaoké plus complet, car elle exploite l'interface et le catalogue de Leishi KTV. Selon Tesla, le TeslaMic se couple automatiquement avec le système et propose des modes sonores pour aider les chanteurs.

Selon une vidéo publiée par Tesla sur son compte officiel Weibo en Chine, le TeslaMic peut même être utilisé en dehors des véhicules électriques de Tesla.

Si vous vous demandez si TeslaMic sera un jour lancé à l'international, Electrek a noté que Tesla a récemment étendu sa marque américaine aux produits audio.

Écrit par Maggie Tillman.