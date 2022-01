Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Se déplacer au CES - le plus grand salon technologique au monde - à Las Vegas est généralement un frein. Il y a des lignes de taxi pendant des jours, des écrasements de monorail dans le but d'arriver à l'heure à cette réunion et les prix Uber grimpent à des niveaux vertigineux. Le CES 2022 , cependant, était un peu différent.

En avril 2021, alors qu'une grande partie du monde était en confinement total, la Boring Company du PDG de Tesla a ouvert son premier projet public, appelé Vegas Loop. Il s'agit d'un tunnel souterrain qui, à ce stade, relie les halls ouest, nord et sud du Las Vegas Convention Center à travers trois stations - via Tesla avec chauffeur.

Oh, et bien sûr il y a beaucoup de lumières colorées, parce que c'est Vegas, alors pourquoi pas ?

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 7 Janvier 2022

Mais comme nous l'avons signalé fin octobre 2021 , ce n'est que le début : Boring Company a obtenu une licence pour étendre le projet Vegas Loop, couvrant 29 miles au total et avec 51 stations prévues. Cela réduirait - et réduira - les temps et les coûts de transport dans la ville et pourrait être extrêmement bénéfique pour les visiteurs.

La boucle de Vegas que nous avons échantillonnée ne mesure que 2,7 km de long, prend environ deux minutes pour transiter des halls ouest aux halls sud et, à pleine capacité, ne peut faire fonctionner que 70 véhicules Tesla à la fois. Pourtant, c'est beaucoup plus rapide et plus confortable que de marcher - et idéalement placé pour accéder rapidement aux couloirs. Ainsi, lorsqu'il s'étendra plus loin dans la ville, ce nouveau système de transport pourrait changer la façon dont les gens se déplacent à Las Vegas.