(Pocket-lint) - Tesla a annoncé un rappel volontaire de près d'un demi-million de véhicules en raison de défaillances potentielles de son système de verrouillage du coffre. Si vous vous demandez ce qui se passe, si votre véhicule est touché et que faire ensuite, voici tout ce que vous devez savoir.

Comme indiqué pour la première fois par Barron's , Tesla a lancé un rappel volontaire de tous les véhicules Model 3 sortis entre 2017 et 2020, ainsi que de certains véhicules Model S entre 2014 et 2021. Tesla a déclaré que l'ouverture et la fermeture du coffre du Model 3 pourraient endommager le câble. harnais de fixation de la caméra de recul, et que cela pourrait provoquer une panne soudaine de la caméra. Quant à la Model S, son problème empêche potentiellement le coffre avant de se verrouiller complètement.

Le rappel de la Model S est particulièrement grave car le problème affecte le coffre avant. Apparemment, "l'ensemble du loquet du coffre avant peut être mal aligné, empêchant le loquet secondaire du capot de s'engager", a déclaré Tesla à la National Highway Traffic Safety Administration dans un dossier officiel.

En d'autres termes, si votre Model S présente le défaut, si le coffre s'ouvre pendant la conduite, cela pourrait obstruer votre vue sur la route.

Selon les documents que Tesla a récemment envoyés à la National Highway Traffic Safety Administration, 475 318 véhicules Tesla font l'objet du rappel volontaire. Ces véhicules se composent de 356 309 voitures modèle 3 et de 119 109 voitures modèle S. Cependant, Tesla a estimé que seulement 1 % des voitures de modèle 3 rappelées et 14 % des voitures de modèle S rappelées présenteront réellement les défauts.

Tesla dispose d'une page Web pratique sur laquelle vous pouvez accéder et saisir votre numéro d'identification de véhicule (VIN) à 17 chiffres pour obtenir les dernières informations sur les rappels ouverts qui s'appliquent à votre véhicule Tesla. Il dispose également d'un répertoire ici pour toutes les informations concernant les rappels ouverts sur les véhicules Tesla.

Si vous apportez votre Tesla Model 3 dans un centre de service, Tesla a promis d'installer gratuitement un nouveau faisceau de câbles et un protecteur de guide. Vous pouvez localiser votre centre de service Tesla le plus proche en utilisant la liste en ligne de Tesla ici.

Le défaut de la Model S est un problème de désalignement plutôt qu'un composant endommagé, Tesla pense donc que le repositionnement du loquet dans un centre de service résoudra le problème. Vous pouvez localiser votre centre de service Tesla le plus proche en utilisant la liste en ligne de Tesla ici.