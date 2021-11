Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous êtes propriétaire d une Tesla, gardez un œil sur les antennes paraboliques Internet Starlink dans les stations Supercharger.

Tesla expérimente apparemment le déploiement déquipements Starlink dans ses stations de recharge pour véhicules électriques . Un utilisateur de Reddit affirme avoir repéré une antenne parabolique Starlink – qui ressemble au modèle « Dishy McFlatface » – dans une station de Lake City, en Floride, comme la signalé pour la première fois Electrek . On ne sait pas sil y a des plats à dautres stations.

Une borne de recharge Tesla a besoin dune connectivité Internet pour des tâches de base telles que le traitement des paiements et létat du chargeur. Mais, au-delà de cela, il existe plusieurs cas dutilisation pour le haut débit Starlink chez Superchargers. Cela pourrait aider Tesla à offrir une connexion Wi-Fi gratuite aux clients qui nont pas de données cellulaires et ne souscrivent pas au plan de connectivité Premium de 10 $ par mois de Tesla, qui permet aux conducteurs de Tesla daccéder à des applications comme Netflix, Spotify et YouTube.

En dautres termes, avec les antennes paraboliques Starlink installées dans les stations Supercharger, les conducteurs pourraient regarder des divertissements tout en chargeant leurs véhicules électriques.

Starlink est déjà disponible en version bêta. À ce jour, SpaceX, propriété de Musk, a lancé un total de 1 844 satellites Starlink dans lespace, dans le but de fournir un accès Internet mondial. Lorsque vous vous abonnez à Starlink pour votre maison, vous obtenez un kit comprenant une antenne parabolique et un routeur. Tout ce que vous avez à faire pour établir la connexion est dinstaller lantenne parabolique chez vous. Il reçoit le signal et transmet la bande passante à votre routeur. Il existe également une application Starlink.

Jusquà présent, on ne sait pas pourquoi Tesla a déployé une antenne parabolique Starlink dans une station Supercharger en Floride - sans parler des objectifs quelle a en tête.

Cela pourrait être lié au plan du PDG de Tesla, Elon Musk, de rendre le réseau Supercharger accessible à dautres types de véhicules électriques. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a également taquiné dans le passé que Starlink "devrait être entièrement mobile plus tard cette année, afin que vous puissiez le déplacer nimporte où ou lutiliser sur un camping-car ou un camion en mouvement".