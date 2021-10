Hertz met en place 100 000 Tesla pour rendre votre prochaine location électrisante

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hertz a confirmé quil augmentait le nombre de véhicules électriques de sa flotte de location, en passant une commande de 100 000 voitures Tesla .

Les véhicules électriques étant largement acceptés comme une grande partie de lautomobile à lavenir, la commande apporte un coup de pouce à la valeur de laction de Tesla et donne sans aucun doute à Elon Musk de quoi sourire.

À partir de début novembre, la Tesla Model 3 sera disponible dans les agences de location Hertz aux États-Unis et dans certaines villes européennes.

Hertz va également investir dans la recharge des voitures électriques, mais ceux qui louent une Tesla auront accès au réseau de superchargeurs Tesla aux États-Unis et en Europe.

La commande de Tesla signifie que les voitures électriques représentent plus de 20% de lensemble de la flotte de Hertz, tandis quelle sassocie à Tom Brady aux États-Unis pour promouvoir ses options de location de véhicules électriques.

« Les véhicules électriques sont désormais courants et nous commençons à peine à constater une augmentation de la demande et de lintérêt à léchelle mondiale », a déclaré Mark Fields, PDG par intérim de Hertz.

« Le nouveau Hertz ouvrira la voie en tant quentreprise de mobilité, en commençant par la plus grande flotte de location de véhicules électriques en Amérique du Nord et un engagement à développer notre flotte de véhicules électriques et à offrir la meilleure expérience de location et de recharge aux clients de loisirs et daffaires du monde entier. "

Hertz a dabord ajouté des options électriques à la flotte en 2011, mais avec une collection de Tesla Model 3, beaucoup opteront bientôt pour lélectrique afin de pouvoir conduire une Tesla.