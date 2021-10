Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - The Boring Company dElon Musk a reçu lapprobation des autorités pour construire un réseau de tunnels pour véhicules sous Las Vegas.

Appelé Vegas Loop, le système permettra aux passagers de monter en Teslas pour se rendre à laéroport de Sin City, aux hôtels-casinos sur le Strip, au stade de football et au centre des congrès. Gardez à lesprit que The Boring Company exploite déjà une version préliminaire du Vegas Loop sous le Las Vegas Convention Center. Il a ouvert ses portes en 2021 et se compose de deux tunnels de 0,8 mile. Maintenant, avec lapprobation des responsables du comté de Clark, The Boring Company peut commencer une expansion à léchelle de la ville.

La proposition de la Boring Company pour la boucle de Vegas comprend 29 miles de tunnels et 51 stations desservant jusquà 57 000 passagers par heure.

Vegas Loop sagrandit - 29 miles et 51 stations !

Merci à léquipe du comté de Clark pour lexcellent partenariat et aux commissaires pour leur approbation unanime. https://t.co/KrfF5SUsxq – The Boring Company (@boringcompany) 20 octobre 2021

Selon le Las Vegas Review-Journal, The Boring Company obligera les hôtels et les casinos à payer les stations de leurs entreprises respectives. Chacun de ces arrêts devra également passer par un processus dautorisation. En fin de compte, le plan est quaucun argent des contribuables ne soit utilisé pour construire la boucle de Vegas.

Cela dit, la vision de The Boring Company pour un système de transport basé sur des tunnels a beaucoup changé au fil des ans, et ses efforts pour construire un réseau de tunnels dans dautres villes américaines - comme Chicago et Los Angeles - nont jamais abouti ni été à la hauteur. aux promesses de lentreprise. Par exemple, au lieu de pods dans les tunnels, The Boring Company sest réduit à "Teslas dans les tunnels". Mais, à terme, lobjectif est de laisser les Tesla conduire elles-mêmes.

The Boring Company pense que les tunnels peuvent réduire les coûts de transport et atténuer les embouteillages dans nimporte quelle ville.

À Las Vegas, en particulier, il sattend à ce quun trajet de 5 milles de laéroport au centre des congrès prenne environ cinq minutes et coûte 10 $, tandis quun trajet de 3,6 milles du centre des congrès au stade de football pourrait être fait en seulement 4 minutes. et devrait coûter environ 6 $ par voyageur.