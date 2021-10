Tesla Model Y arrivera au Royaume-Uni début 2022, les commandes sont maintenant ouvertes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Royaume-Uni semble avoir attendu larrivée du Tesla Model Y depuis toujours, mais avec louverture du studio de design sur le site Web britannique de Tesla, la société a confirmé que les premières livraisons seraient effectuées début 2022.

Cela signifie que vous pouvez configurer et commander votre Tesla Model Y, avec des modèles à traction intégrale à double moteur proposés - cest Long Range and Performance. Alors quil y avait initialement une option de moteur unique aux États-Unis, celle-ci nest plus proposée.

Cela signifie que le Tesla Model Y commence à 54 990 £ pour la longue portée, passant à 64 990 £ pour la performance.

Quelle est la différence entre ces modèles ?

La Tesla Model Y Long Range revendique 315 miles dautonomie avec un temps de 0 à 60 mph de 4,8 secondes, tandis que la Performance cite 298 miles dautonomie avec un temps de 0 à 60 mph de 3,5 secondes.

La Performance est également livrée avec des roues Überturbine de 21 pouces et des étriers de frein rouges, une suspension abaissée, des lumières légèrement différentes et une garniture de becquet arrière.

Le Model Y est le SUV compact de Tesla, offrant plus despace que le Model 3 , mais nallant pas à la taille du Model X. Comme pour les autres modèles Tesla, lintérieur est minimaliste, avec loption dune finition noire ou blanche.

Pour beaucoup, le Tesla Model Y sera le terrain dentente idéal, légèrement plus grand que le Model 3 qui a été très populaire, mais le manque doption à moteur unique le rend assez cher, comme le Hyundai Ioniq 5 ou l Audi Q4 e -tron offrant des prix de départ inférieurs.

Néanmoins, Tesla porte en elle une énorme valeur de marque et, comme il sagit dune taille plus pratique pour beaucoup, nous pensons quelle sera populaire.