Elon Musk: Tesla Superchargers souvrira à tous les véhicules électriques plus tard en 2021

(Pocket-lint) - Elon Musk a confirmé sans fanfare que le réseau Tesla Supercharger pourrait être disponible pour dautres véhicules électriques plus tard en 2021.

Répondant à un commentaire sur les connecteurs de charge sur Twitter, Musk a déclaré: "… nous ouvrons notre réseau de superchargeurs à dautres véhicules électriques plus tard cette année."

Nous avons créé notre propre connecteur, car il ny avait pas de norme à lépoque et Tesla nétait que fabricant de voitures électriques à longue autonomie.



Cest un connecteur assez mince pour la charge à la fois basse et haute puissance.



Cela dit, nous ouvrons notre réseau Supercharger à dautres véhicules électriques plus tard cette année. – Elon Musk (@elonmusk) 20 juillet 2021

Dans une question de suivi, Musk a précisé que lobjectif était de permettre cela dans tous les pays, bien que nous soupçonnions que les États-Unis soient probablement le premier endroit où cela se produit.

Au fil du temps, tous les pays – Elon Musk (@elonmusk) 20 juillet 2021

Cela fait longtemps que Tesla était ouvert à ce que dautres utilisent le réseau Supercharger, mais cela ne sest pas produit jusquà présent. Alors que Tesla a entrepris dinstaller des Superchargeurs non seulement aux États-Unis, mais dans une grande partie de lEurope et du reste du monde, il est depuis longtemps reconnu que le réseau de Superchargeurs est lun des plus grands atouts de Tesla.

Nous avons déjà écrit à ce sujet : dans une Tesla, le processus de charge est tellement plus fluide que sur les voitures électriques. Vous obtenez une navigation précise vers les Superchargeurs, la voiture peut préconditionner la batterie pour une charge optimale lorsque vous vous rendez au Superchargeur, les taux de charge sont généralement plus élevés que les autres chargeurs existants et lauthentification et le paiement sont automatiquement gérés par la voiture.

Utiliser un Supercharger, cest comme faire partie du meilleur club de membres privés, par rapport à dautres réseaux de recharge.

Certains de ces éléments ne seront pas accessibles à des tiers : cette expérience de paiement transparente ne se produira probablement pas si vous vous présentez avec un VW ID.4 par exemple, à la place, il est probable que vous deviez avoir un compte avec Tesla et utiliser Une application.

Mais avec Tesla proposant des batteries de chargeurs, souvent à 150 kW ou plus, cela pourrait soudainement signifier beaucoup plus doptions pour les conducteurs de VE.

La compatibilité peut être un problème dans certains cas. Aux États-Unis, Tesla utilise un chargeur propriétaire, il se peut donc que dautres utilisateurs de VE veuillent utiliser un adaptateur ; au Royaume-Uni et dans toute lEurope, cela sera probablement plus facile lorsque les superchargeurs Tesla offrent un mélange de type 2 et de CCS .

La plupart des voitures électriques européennes prennent désormais en charge le CCS (comme le Tesla Model 3 ), nous pensons donc que cela éliminera les problèmes de compatibilité pour de nombreux utilisateurs.

Il reste à voir exactement comment les conducteurs de Tesla se sentiront lorsquils trouveront un hybride rechargeable assis dans une baie de superchargeur, se chargeant théoriquement pendant que le conducteur est en train de faire ses courses.