Tesla Model S Plaid : « Plus rapide que nimporte quelle Porsche, plus sûre que nimporte quelle Volvo »

(Pocket-lint) - Alors que le soleil se couche dans le ciel californien, Elon Musk est monté sur scène pour annoncer la Tesla Model S Plaid lors dun événement à lusine Tesla de Fremont.

"Nous devons montrer quune voiture électrique est la meilleure voiture - haut la main", a déclaré Musk, présentant le nouveau modèle dans son style agréable et décontracté, et justifiant pourquoi Tesla se concentre autant sur la vitesse.

Et la vitesse est quelque chose qui ne manque pas à la Tesla Model S Plaid : elle fera 0-60 mph en 1,99 seconde, ce qui en fait la voiture de production la plus rapide de tous les temps.

Cest grâce à un agencement à trois moteurs, avec deux moteurs entraînant les roues arrière et un troisième moteur pour les roues avant.

Cest aussi un tout nouveau moteur, Musk expliquant quil a des rotors à manchon en carbone, tout en plaisantant quils ont également dû concevoir la machine pour construire les rotors car cela navait jamais été fait auparavant. Ces moteurs tourneront jusquà 20 000 tr/min.

Lautonomie est citée à 390 miles, alors quelle prend également en charge une charge plus rapide, permettant dajouter 187 miles dautonomie en 15 minutes. La batterie est toute nouvelle, mais sa capacité est estimée à 95 kWh.

Il y a une puissance de pointe de 1020 ch du système tri-moteur avec une vitesse de pointe de 200 mph.

"Je pense que nous devons ramener ça au Nürburgring", a plaisanté Musk "pour voir ce qui se passe".

En termes de design, la nouvelle Model S a déjà été présentée, avec un nouvel intérieur doté dun volant jaune et un passage à un écran paysager de 17 pouces plutôt que le grand écran vertical qui a caractérisé la Model S au cours de la dernière décennie.

Musk a également tenu à souligner le coefficient de traînée de 0,208 de la Model S, affirmant quil sagit du plus bas de toutes les voitures de série et quil contribue à améliorer lefficacité pour vous assurer de tirer le meilleur parti de la puissance et de la batterie.

Il y a plus despace pour les sièges arrière, avec un écran et son propre ensemble de commandes, il y a des chargeurs sans fil à lavant et à larrière de la voiture, avec un système USB-C de 36 W pour que vous puissiez charger dautres articles plus volumineux.

Il y a également eu une réduction des éléments inutiles pour rationaliser lexpérience : la voiture se déverrouillera à mesure que vous vous en approchez, déclenchée par votre téléphone, les poignées sortant. Vous navez alors plus besoin dappuyer sur des boutons pour démarrer - la voiture sait que vous voulez conduire, alors vous commencez simplement à conduire. Il sera également capable de sentir que sil y a un obstacle derrière vous, vous ne voulez pas reculer, et vice versa, avec Musk en plaisantant que la voiture finira par lire dans vos pensées.

Il y a des mises à jour de la nouvelle interface utilisateur dans la voiture, avec Musk offrant des performances de niveau PS5, le divertissement étant une grande partie de ce quil offrira, avec une démo de quelquun jouant à Cyberpunk dans la voiture sur lécran de la voiture.

"Avec la Plaid Model S, vous avez une voiture qui est… plus rapide que nimporte quelle Porsche, plus sûre que nimporte quelle Volvo - dans la même voiture", a déclaré Musk.

Le nouveau modèle S est en production, avec des livraisons commençant immédiatement aux États-Unis - mais pas prévu dans dautres régions avant 2022. Il coûtera de 122 980 $ aux États-Unis et 118 980 £ au Royaume-Uni.

Écrit par Chris Hall.