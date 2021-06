Pourquoi Tesla utilise-t-il des noms comme Ludicrous et Plaid ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous nétiez pas collé à la télévision dans les années 1980, vous navez peut-être aucune idée de ce dont parle Elon Musk quand il sagit de Tesla .

Tesla propose Ludicrous comme paramètre de vitesse, ce qui est vraiment, vraiment, rapide, et le prochain en ligne est Plaid. Nom étrange lorsquil est utilisé dans le contexte dune voiture, nest-ce pas ?

Ce ne sont pas seulement des mots choisis au hasard, ils rendent en outre hommage à lun des plus grands films parodiques de tous les temps. Star Wars était une grosse affaire dans les années 80, et se moquer de Star Wars était les merveilleux Spaceballs.

Il présente des légendes de la comédie : réalisé par Mel Brooks, lensemble comprend Rick Moranis, Bill Pullman, John Candy et vous trouverez également Joan Rivers et John Hurt dans le mix.

Presque tout ce qui concerne Spaceballs est une blague, des noms des personnages - Pizza The Hutt - aux décors, aux costumes et à lensemble du script.

Tesla regorge de tels clins dœil à la culture populaire et cest lune des raisons pour lesquelles Tesla est si populaire - il y a quelque chose dexcentrique à avoir les modes Ludicrous et Warp et dautres fonctionnalités de ce type dans la voiture.

Plaid, bien sûr, fait référence à la fin de la scène ci-dessus, lorsque Spaceball 1 ne se contente pas de laisser la traînée détoiles blanches typique à travers lespace, il laisse à la place une traînée de plaid. Cétait si rapide.

Et cest ce que la Tesla Model S Plaid va également offrir, avec un temps 0-60 de moins de 2 secondes.

0 à 60 mph en moins de 2 secondes. La voiture de production la plus rapide jamais fabriquée. Il faut le sentir pour le croire. – Elon Musk (@elonmusk) 6 juin 2021

