Tesla envisageait de se pencher sur la technologie ultra large bande pour le déverrouillage futur des voitures

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Des documents passant par la FCC ont indiqué que Tesla se penche sur la technologie ultra large bande (UWB), la société déclarant dans le dossier quelle doit "fournir une estimation de la distance" avant de continuer à dire que cela serait "à labri des attaques de relais. "

Il est inhabituel quun dépôt FCC contienne autant dinformations, mais il semble que les intentions de Tesla soient claires, ajoutant UWB pour fournir des lectures de distance plus précises afin que les appareils compatibles soient plus sécurisés en ce qui concerne lentrée sans clé - ou lentrée passive comme Tesla lappelle.

Le dossier comprend également un croquis dune télécommande Tesla, suggérant que ses propres clés intégreront la technologie, ainsi que les véhicules.

Lentrée sans clé nest pas une nouveauté et ce nest pas nouveau pour Tesla , mais il y a eu des développements au cours des dernières années qui ont changé la situation avec cette fonctionnalité pratique.

Ces dernières années, il y a eu une évolution pour prendre en charge UWB en tant que système plus sécurisé pour le déverrouillage. Lavantage quil offre - comme indiqué par Tesla - est quil est beaucoup plus précis pour la détection de proximité, il ne se déverrouillera donc pas trop tôt et évitera les attaques de relais qui ont vu des voitures volées (ou déverrouillées) sans la clé. Être présent.

Les attaques de relais se produisent lorsque quelquun - généralement une paire de voleurs - utilise du matériel pour détecter la fréquence de transmission utilisée par une clé sans fil et la «relaie» à la voiture. Cela peut signifier que votre clé, dans votre maison, est utilisée pour déverrouiller votre voiture sur le lecteur. Cest une méthode courante pour le vol de véhicules à moteur.

Actuellement, sur une voiture comme la Tesla Model 3 , vous pouvez acheter une télécommande, vous pouvez utiliser la carte NFC ou lapplication Tesla sur votre téléphone, via Bluetooth - qui est la méthode de saisie la plus probablement utilisée.

Lajout dUWB offrira une plus grande sécurité aux voitures pour plus de tranquillité desprit. Mais cest aussi une norme technologique qui est utilisée pour les clés numériques ailleurs.

UWB pour les clés numériques est pris en charge par Apple et Samsung, par exemple, ce qui signifie que vous pourriez, potentiellement, avoir votre clé Tesla intégrée dans ces téléphones, avec Apple Wallet proposant de stocker votre clé de voiture. Cela nest actuellement pris en charge que par les modèles les plus récents de BMW , mais il est probable que son adoption soit énorme dans les années à venir.

Que vous choisissiez dutiliser Apple CarKey pour votre clé numérique plutôt que lapplication Tesla est discutable, car lapplication Tesla contient beaucoup plus que la simple clé - mais il est probable que lobjectif de Tesla sera dutiliser UWB sur ces appareils pour le une plus grande sécurité quil offre.

Lextension pourrait être que des appareils tels que lApple Watch - dont le plus récent prend également en charge UWB - pourraient également être utilisés pour déverrouiller votre voiture.

Bien sûr, tout cela provient dun dépôt FCC et nous navons aucune idée si ou quand cela pourrait réellement apparaître dans un nouveau modèle Tesla.

Écrit par Chris Hall.