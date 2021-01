Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tesla a retardé la production de son prochain Roadster.

Tesla a dabord taquiné le Roadster , un successeur de sa première voiture de production, en 2017. Il devait entrer en production il y a environ deux ans, avec des plans pour sa construction en 2020. LEV devrait être la première voiture de production à accélérer à 60 mph en moins de deux secondes et passer de 0 à 100 en 4,2. Il atteindra 620 miles sur une seule charge et pourrait avoir une vitesse maximale de plus de 250 mph. Il aura également un système dentraînement à trois moteurs, avec un moteur électrique à lavant et deux à larrière.

Mais le PDG de Tesla, Elon Musk, a maintenant annoncé que la production du Roadster ne devrait pas commencer avant «lannée prochaine», nous sommes donc encore loin de pouvoir conduire le biplace à 200 000 $. Dans un tweet, Musk a laissé entendre que le développement du «système dentraînement à trois moteurs» et du «fonctionnement avancé de la batterie» de la voiture sont les raisons du retard. Musk a suggéré que Tesla espère terminer lingénierie cette année, et la société devrait avoir une «version candidate de conception pilotable à la fin de lété ".

Finition technique cette année, la production démarre lannée prochaine. Vise à ce que la conception de la version candidate soit pilotable à la fin de lété Le système dentraînement à trois moteurs et le travail avancé sur batterie étaient des précurseurs importants. Apple CarPlay a expliqu: emmener iOS sur la route - Elon Musk (@elonmusk) 28 janvier 2021

La Tesla Roadster a tout commencé en 2008 et Tesla vise clairement à ce que la nouvelle version de la voiture électrique soit le véhicule électrique le plus rapide sur la route.

Écrit par Maggie Tillman.