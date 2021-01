Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tesla a annoncé une Model S. redessinée. Cest la première fois que la berline électrique est remaniée depuis ses débuts il y a neuf ans.

La nouvelle voiture commence à être expédiée en mars et est livrée avec un extérieur et un intérieur légèrement mis à jour, ainsi que loption pour un groupe motopropulseur «Plaid» plus puissant. Une version de ce groupe motopropulseur permet à la voiture de parcourir au moins 520 miles et de passer de 0 à 60 miles par heure en moins de deux secondes.

Tesla affirme que le groupe motopropulseur mis à jour fait de la nouvelle Model S la «voiture de production à accélération la plus rapide jamais construite».

En ce qui concerne les changements visuels, à lextérieur de la voiture, il y a un grand toit en verre qui offre aux passagers une «expérience plus lumineuse, plus spacieuse et une vue dégagée sur le ciel». À lintérieur, il y a un écran de tableau de bord horizontal, un peu comme la fonction Model 3 et Model Y. Auparavant, les modèles S et X avaient tous deux un écran tactile vertical, qui sétendait du haut du tableau de bord à la console centrale.

1/4 Tesla

Il y a aussi un volant de type Tesla Roadster avec un design sans tige, en demi-cercle / U et un écran derrière la console centrale pour les passagers arrière.

La nouvelle Model S commence à 79 990 $ pour un moteur double longue portée avec 412 miles dautonomie et une vitesse de pointe de 155 mph. Le modèle de 119 000 $ de Tesla a le groupe motopropulseur Plaid qui parcourt au moins 390 milles, tandis que le modèle de 139 000 $ a un groupe motopropulseur Plaid + avec 520 milles dautonomie. Les deux plafonnent à 200 miles par heure.

Le modèle X de Tesla reçoit également le groupe motopropulseur Plaid. Il coûtera 119000 $, parcourra au moins 340 miles, plafonnera à 163 mph et peut atteindre 60 mph en 2,5 secondes.

La nouvelle Model S et la nouvelle Model X sont également équipées dun système dinfodivertissement alimenté par une puce capable de 10 téraflops de puissance de traitement, ce qui signifie que les passagers pourront jouer à des jeux tels que The Witcher 3 avec une manette sans fil.

Écrit par Maggie Tillman.