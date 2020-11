Tesla peut vous permettre de voir ce que les caméras de votre voiture peuvent voir, pour une sécurité à distance accrue

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les voitures modernes sont couvertes de caméras. La plupart ne sont utilisés que pour les fonctions dassistance au conducteur, comme le régulateur de vitesse adaptatif ou le stationnement, tout en collectant des données sur la voiture, sa position sur la route et son environnement local.

Tesla fait un peu plus, avec le mode Sentry capable dutiliser les caméras de la voiture pour détecter les incidents autour de la voiture et capturer des images, par exemple quelquun essayant dendommager la voiture.

Mais Tesla pourrait être sur le point dactiver la visualisation à distance de ces caméras via lapplication. Lapplication Tesla permet déjà de nombreux accès à distance. Vous pouvez afficher de nombreux détails sur votre voiture, mais le fait de pouvoir le vérifier à distance et de voir les environs de votre voiture pourrait amener les choses à un nouveau niveau.

Bien que cela ne serve, potentiellement, que ceux qui sinquiètent de ce qui arrive à leur voiture lorsquils en sont éloignés, cela signifierait que vous pourriez voir ce que votre voiture peut voir, peut-être vérifier la météo de votre aéroport de destination, voir ce qui se passe chez vous ou dans le parking où vous avez laissé votre Tesla .

Utilisation pratique limitée, peut-être, mais ce sont ces sortes de petits ajouts que Tesla a su ajouter et incite les gens à penser légèrement différemment à ce quils peuvent faire avec leur voiture.

De nombreux fabricants ajoutent plus de fonctionnalités connectées aux voitures et avec des capteurs et des caméras accrus autour des modèles récents, il existe des fonctions au-delà de la conduite qui pourraient utiliser de tels capteurs - cela prend juste un peu dimagination et nous pourrions voir cela devenir plus courant.

Tesla doit publier des mises à jour logicielles et on ne sait pas actuellement si cela fera partie du package, mais grâce à un rapport dElectrek, nous savons que certains signes ont été découverts dans le code récent.

Écrit par Chris Hall.