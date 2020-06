Tesla compte désormais plus de 500 Superchargers au Royaume-Uni et en Irlande

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Si vous vous demandiez où recharger votre Tesla , vous serez heureux dapprendre que Tesla compte désormais plus de 500 superchargeurs au Royaume-Uni et en Irlande. Cela comprend 42 nouveaux chargeurs installés sur quatre nouveaux sites en 2020.

La 500e installation était en fait sur lA12 à lextérieur de Colchester, avec des Superchargers répartis sur 63 sites différents au Royaume-Uni et en Irlande.

Tesla nous dit quen 2019, plus de 60 millions de miles ont été parcourus sur les îles britanniques.

Avec lintérêt croissant pour les voitures électriques , les réseaux qui alimentent ces appareils sont sous surveillance. Alors que beaucoup pourront recharger à la maison ou charger lentement sur des chargeurs publics, cest la capacité à parcourir de longues distances qui est souvent la première critique des véhicules électriques.

Les voitures électriques haut de gamme ayant du mal à offrir plus de 300 miles dautonomie - la moitié de ce que vous attendez dun diesel autoroutier - une recharge rapide est essentielle pour faciliter ladoption des voitures électriques.

Tesla a un avantage domestique, offrant ses Superchargeurs auxquels seuls les pilotes Tesla peuvent accéder, tout en offrant également la compatibilité avec une gamme de chargeurs sur dautres réseaux.

La situation évolue cependant lentement. Il y a de plus en plus de chargeurs installés par un certain nombre dacteurs majeurs. Nous voyons des installations de chargeurs rapides remplacer les vieux chargeurs AC qui ne valaient presque pas la peine dêtre utilisés et de plus en plus dendroits comme les hôtels et les pubs proposant la recharge de voitures électriques.

Dans le même temps, un nombre croissant de voitures électriques arrivent sur le marché, les grandes marques lançant des voitures électriques de première génération avec une diversité accrue. Pour Tesla, le prochain modèle que nous attendons est le modèle Y - taquiné depuis longtemps mais qui na pas encore fait ses débuts au Royaume-Uni et en Irlande.