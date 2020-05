Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Tesla prévoit dannoncer une batterie moins chère et à plus longue durée de vie pour sa berline modèle 3.

La batterie sera lancée pour la première fois en Chine plus tard cette année, ou peut-être même au début de lannée prochaine, mais lobjectif est que Tesla fasse baisser le coût de ses véhicules électriques. Selon Reuters , le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré aux investisseurs quil dévoilerait une technologie de batterie plus avancée fin mai. Il aurait taquiné une batterie à faible coût et conçue pour durer un million de kilomètres dutilisation.

Surnommée la batterie «dun million de kilomètres», elle est développée conjointement par la technologie chinoise contemporaine Amperex (CATL) et léquipe dexperts académiques de Tesla en matière de batterie. La nouvelle batterie exploiterait les caractéristiques chimiques des batteries à faible teneur en cobalt et sans cobalt, ainsi que les additifs chimiques, les matériaux et les revêtements, qui devraient tous aider à réduire le stress et permettre à la batterie de stocker plus dénergie plus longtemps.

Les futures batteries, avec une densité dénergie et une capacité de stockage encore meilleures et des coûts inférieurs, seront déployées sur les véhicules Tesla au-delà de la Chine.

Avec plus dun million de véhicules électriques capables de se connecter au réseau et de le partager avec le réseau, Musk prévoit également dexploiter la flotte mondiale de Tesla afin que la société puisse «obtenir le statut de société délectricité» comme Pacific Gas and Electric aux États-Unis, Reuters ma dit.

Enfin, Tesla prévoit dutiliser un processus de fabrication de batteries hautement automatisé pour réduire les coûts de main-dœuvre et augmenter la production. En fait, il utilisera des «térafactoires» 30 fois la taille de limmense gigafactory du Nevada. Tesla envisage également dutiliser des métaux recyclés comme le nickel, le cobalt et le lithium, et elle utilisera la méthode exclusive et peu coûteuse de CATL pour emballer les piles.

Ajoutez tout cela, et Tesla se concentre clairement sur laugmentation de la production de batteries et lamélioration du coût par kilowatt-heure des batteries.