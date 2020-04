Tesla montre les ventilateurs qu'il construit en utilisant la technologie Model 3

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

PDG de Tesla Elon Musk a récemment promis de fabriquer des ventilateurs pour aider à atténuer la pénurie mondiale causée par la pandémie du coronavirus. Il ne l'a fait qu'après que le maire de New York eut demandé à la compagnie EV pour vous aider.

Mais, maintenant, Tesla prévisualise les ventilateurs qu'il a dit qu'il allait expédier.

Tesla essaie de trouver une nouvelle conception de ventilateurs, plutôt que d'utiliser une conception standard. Il a partagé une vidéo YouTube lundi pour expliquer pourquoi il ne choisit pas l'itinéraire le plus opportun. Dans le clip de trois minutes et demie, les ingénieurs de Tesla présentent également des prototypes de ventilateurs ainsi qu'un modèle assemblé, qui donne un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler un ventilateur Tesla dans un hôpital.

« Nous voulons utiliser des pièces que nous connaissons très bien, dont nous connaissons la fiabilité... et elles sont disponibles en volume », explique un ingénieur Tesla. Les ventilateurs Tesla utiliseront donc des pièces de voiture Tesla, y compris l'écran d'infodivertissement et l'ordinateur de la Model 3 et le système de suspension de la Model S.

Tesla n'est pas la seule entreprise à réorienter les usines et les composants pour aider à fabriquer des ventilateurs pour le monde entier. Ford et General Motors envisagent de fabriquer des ventilateurs et d'autres équipements. Et Dyson auraitreçu une commande pour environ 10 000 ventilateurs du gouvernement britannique.