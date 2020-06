Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Tesla a été saluée par les presses technologiques et automobiles pour son innovation, suscitant un marché assez traditionnel et introduisant des voitures électriques avec un buzz distinct à leur sujet.

Tesla a pris plus que sa juste part des gros titres au cours des dernières années. Mais quest-ce que Tesla offre vraiment, ce qui va arriver dans le futur et comment pouvez-vous vous amuser?

Voici tout ce que vous devez savoir sur Tesla Motors, du Roadster au nouveau modèle Y.

Tesla est un fabricant de véhicules électriques (EV) situé à Palo Alto, en Californie. Son objectif est de produire des voitures électriques qui peuvent être premium ou abordables pour les consommateurs de tous les jours. La société est dirigée par le PDG et fondateur Elon Musk.

En dehors des véhicules électriques, Tesla explore également un écosystème plus large, offrant un certain nombre dautres solutions qui tirent parti de son expérience dans lalimentation par batterie, comme les panneaux solaires et le stockage dénergie.

Tesla élargit son offre. Avec la Model S qui a un impact énorme sur le marché en tant que lune des premières voitures électriques pures, cest une entreprise qui est extrêmement perturbatrice. Il existe quatre modèles, avec un certain nombre de versions différentes au choix. Toutes les gammes données sont les gammes citées par Tesla sur ses pages américaines, mais varient en fonction du style de conduite et des facteurs environnementaux.

Tesla a également changé le positionnement de ses modèles récemment et propose dans certains cas une mise à niveau pour déverrouiller lalimentation ou émet des mises à jour du firmware qui modifient les chiffres officiels des gammes, avec des changements de gamme assez réguliers.

Prix de départ: 74999 $ / 77980 £

74999 $ / 77980 £ Disponibilité: États-Unis, Royaume-Uni et Europe

La Model S a été lancée à lorigine en 2012 et a contribué à mettre Tesla sur la carte en tant que constructeur automobile. Tesla a continué de mettre à jour le Model S depuis sa sortie, et le modèle le plus récent a deux versions différentes: le Long Range Plus et le Performance, le Standard récemment abandonné. La Model S est vraiment une berline exécutive, avec des lignes de conception longues et basses similaires à celles que vous pourriez trouver sur une Jaguar.

Alors que certaines éditions antérieures de la Model S proposaient une traction arrière, toutes les dernières Model S fonctionnent en traction intégrale (AWD). Désormais disponible en deux modèles, la Performance dispose dun mode Ludicrous pour cette accélération folle. Les deux offrent le pilote automatique en standard - ce qui apporte une gamme dassistance au conducteur - mais il y a loption pour la mise à niveau complète de lauto-conduite à 7000 $ (5800 £), qui ajoute la navigation au pilote automatique, au stationnement automatique, à linvocation intelligente, à la reconnaissance des feux de circulation et à lautomatique conduite en ville (vous devrez toujours contrôler la voiture à tout moment). Remarque, dans certaines régions, le modèle actuel est appelé Long Range Plus dans dautres, il est simplement appelé Long Range.

Long Range Plus: AWD, 402 miles, 0-60 mph en 3,7 secondes Performance: AWD, 348 miles, 0-60 mph en 2,3 secondes

Si vous recherchez un stock doccasion ou plus ancien, vous trouverez de nombreuses versions de la Model S avec des spécifications différentes, y compris des batteries de 60 à 100 kWh, des moteurs simples ou doubles, des options de traction arrière ou toutes roues motrices, et diverses gammes et vitesses de pointe . Les versions antérieures incluent le modèle S 60, le modèle S 60D, le modèle S 70, le modèle S 70D, le modèle S 75, le modèle S 75D, le modèle S 80, le modèle S 80D, le modèle S P85, le modèle S P85 +, le modèle P85D, le modèle S 90D , Modèle S P90D, modèle S 100D et modèle S P100D.

Prix de départ: 37999 $ / 40490 £

37999 $ / 40490 £ Disponibilité: États-Unis, Royaume-Uni et Europe

Le modèle 3 a été lancé aux États-Unis en 2016 en tant qualternative abordable au modèle S, avec des prix en baisse pour en faire la Tesla la plus abordable. Il est également disponible au Royaume-Uni et dans toute lEurope.

Une berline à quatre portes, la Model 3 a été lancée avec une gamme doptions, mais elle a été raffinée à seulement trois qui sont actuellement disponibles. Les plages sont basées sur des chiffres combinés. Le pilote automatique est standard, mais la mise à niveau entièrement autonome est de 7 000 $ / 5 800 £.

Gamme Standard Plus: RWD, 250 miles, 0-62 mph en 5,3 secondes, intérieur premium partiel Longue portée: traction intégrale, 322 milles, 75 kWh, 0 à 60 mph en 4,4 secondes, intérieur haut de gamme Performances: traction intégrale, 299 milles, 75 kWh, 0 à 60 mph en 3,2 secondes, intérieur haut de gamme

Prix de départ: 79999 $ / 82980 £

79999 $ / 82980 £ Disponibilité: États-Unis, Royaume-Uni et Europe

Le modèle X de Tesla est la réponse de la maman ou du papa au football à la voiture électrique. Il sagit dun EV de style SUV pouvant accueillir sept personnes, mais il doit une grande partie de sa conception au Model S, en particulier avec cet affichage intérieur.

Il présente des portes arrière Falcon Wing uniques (pensez à la Delorean dans Back to the Future) qui, avec lénorme écran tactile à lintérieur, feront croire à tous vos enfants que vous avez acheté une voiture du futur. Il existe deux modèles, mais trois configurations de sièges différentes, avec des coûts supplémentaires en fonction de vos choix de sièges. Le pilote automatique est inclus, loption de mise à niveau entièrement autonome est de 7 000 $ / 5 800 £.

Long Range Plus: AWD, 351 miles, 0-62 mph en 4,4 secondes Performance: traction intégrale, 305 milles, 0-62 mph en 2,6 secondes

Comme avec le Tesla Model S, il existe un certain nombre de versions différentes du modèle X, Tesla ayant réaligné le nom du modèle, un 75D devenant Long Range et les 100D et P100D passant à la gamme Performance.

Prix de départ: 52 990 $ / £ TBC

52 990 $ / £ TBC Disponibilité: US

Le Tesla Model Y remplit lespace entre le Model 3 et le Model X, comme un SUV compact. Il pourra accueillir sept personnes (une option de 3000 $), offrira beaucoup despace, mais plaira vraiment à ceux qui recherchent quelque chose de plus abordable.

Le segment des SUV compacts est le plus vendu à lheure actuelle et nest pas très peuplé de modèles électriques, cest donc une cible clé pour Tesla. Tesla a initialement suggéré que quatre modèles seraient disponibles, mais ne propose actuellement que deux spécifications, actuellement uniquement disponibles aux États-Unis:

Longue portée: AWD, 316 miles, 0-60 mph en 4,8 secondes Performance: traction intégrale, 315 miles, 0-60 mph en 3,5 secondes

Ce sont probablement les modèles de lancement, avant lintroduction dune gamme standard, ce qui pourrait ramener le prix à 39 000 $ (30 000 £) qui avait été suggéré lors du premier dévoilement de la voiture. On pense que cela sera introduit en 2021; il est peu probable que la voiture atteigne le Royaume-Uni ou lEurope jusquen 2022 environ, mais cela reste à confirmer.

Prix de départ: 39900 $ / £ TBC

39900 $ / £ TBC Disponibilité: fin 2021

Le Cybertruck a été dévoilé en novembre 2019 alors que Tesla porte son attention sur un format de camionnette. Cela est susceptible dêtre beaucoup plus populaire aux États-Unis que dans dautres régions, bien que les réservations soient également ouvertes dans dautres régions. Le Cybertruck a une conception angulaire unique, avec un corps en acier inoxydable et un verre blindé - il aura également 100 CU FT (2830 litres) de stockage et une capacité de remorquage de 7500+ lbs. Toutes ces spécifications sont destinées aux États-Unis, Tesla affirmant que des spécifications internationales seront développées en fonction de la demande.

Il existe initialement trois versions du Tesla Cybertruck proposées:

RWD à moteur unique: 250+ miles, 0-60 en <6,5 secondes Double moteur à traction intégrale: 300+ miles, 0-60 en <4,5 secondes Tri Motor AWD: 500+ miles, 0-60 en <2,9 secondes

Les versions Dual et Tri Motor arriveront en premier, avec une production attendue fin 2021, tandis que le Single Motor est attendu pour 2022.

Prix de départ: 200 000 $, réservations ouvertes

200 000 $, réservations ouvertes Disponibilité: 2020

La Tesla Roadster a tout commencé en 2008 et revient en 2020. Lobjectif est dêtre la voiture électrique la plus rapide sur la route, avec des chiffres impressionnants annoncés jusquà présent, avec une vitesse de 0 à 60 mph de 1,9 seconde et une vitesse de pointe supérieure à 250 mph. Il peut accueillir quatre personnes et possède un toit en verre amovible.

Il y aura plusieurs versions, avec une série Founders et un modèle de base, et une différence de prix de 50 000 $ entre les deux. Les spécifications de base se décomposent comme suit:

Spécifications de base: AWD, 620 miles, 0-60 mph en 1,9 secondes

Le Tesla Semi est exactement ce à quoi il ressemble: un camion semi-remorque. Un prototype a fait ses débuts à la fin de 2017 et devrait être mis en production en 2020. Tesla a dabord affirmé que le camion aurait une autonomie de 500 miles sur une charge complète et serait capable de fonctionner sur 400 miles après une charge de 80% en 30 minutes en utilisant de nouveaux Bornes de recharge "Tesla Megacharger".

Musk a déclaré que le Semi serait livré en standard avec Tesla Autopilot, permettant une conduite semi-autonome sur les autoroutes.

Le pilote automatique est en partie une fonction de sécurité, en partie une technologie automobile de niveau James Bond. Il utilise des caméras stratégiquement placées, ce qui permet à la voiture de faire des choses comme rester au centre dune voie, changer de voie et être plus adaptative lorsquelle est en régulateur de vitesse. À un niveau de base qui permettra le régulateur de vitesse adaptatif et la direction, tandis que le pilote automatique amélioré permet également les changements de voie automatiques, le stationnement et linvocation (à partir de lapplication sur votre téléphone).

Le but du pilote automatique est de conduire à terme à une conduite autonome. À partir doctobre 2016, chaque voiture produite par Tesla était livrée avec le matériel inhérent pour utiliser le pilote automatique et en 2019, elle est standard.

Tesla continue de proposer des options de mise à jour, avec des fonctionnalités de conduite autonome améliorées, dont la dernière comprend lintégration avec la navigation - pour que la voiture sache où vous allez. À lavenir, il sera également en mesure de réagir aux panneaux de signalisation et aux feux de circulation, ainsi que de circuler dans les rues de la ville.

Les Superchargers Tesla sont des stations de recharge qui ont fait leur apparition dans le monde entier au cours des 10 dernières années. Cest léquivalent en voiture électrique dune station-service. Alors que les utilisateurs peuvent recharger leur voiture à la maison avec des chargeurs muraux, les superchargeurs peuvent recharger une batterie de 85 kWh presque morte en environ 70 minutes ou la porter à 50% en 20 minutes.

Les voitures Tesla commandées avant janvier 2017 peuvent utiliser les stations Supercharger gratuitement, tandis que toutes les autres voitures se voient attribuer 400 kWh par an gratuitement. Après cela, les utilisateurs auront un petit supplément, mais ce nest toujours rien comparé à ce que coûte le remplissage dun réservoir de gaz.

Tesla a récemment introduit des superchargeurs V3, qui augmenteront la charge à 250 kW, réduisant potentiellement de moitié le temps de charge pour les véhicules compatibles. Les voitures de Tesla sont également compatibles avec dautres chargeurs (tant que la fiche est adaptée), mais les superchargeurs sont exclusifs aux voitures Tesla.

En 2019, Tesla a annoncé que tous ses concessionnaires ferment. Il passe à des ventes en ligne uniquement via le site de Tesla. Cependant, quelques magasins sélectionnés dans les zones à fort trafic resteront ouverts et serviront de salles dexposition pour les voitures Tesla.

La plupart dentre nous ont vu les maisons avec de gigantesques panneaux solaires attachés à leur toit. Bien sûr, ce serait cool dabaisser votre facture délectricité, mais ce nest pas vraiment agréable à lœil. Cest pourquoi Tesla a créé Solar Roof. Le concept est simple: et si chaque bardeau sur votre toit était un panneau solaire? Pour en savoir plus, consultez notre guide ici .

Le Powerwall de Tesla est conçu pour stocker lénergie solaire. Un problème qui afflige les utilisateurs dénergie solaire est la capacité de stocker lénergie à utiliser lorsque le soleil se couche. Powerwall résout ce problème. Le prix courant pour une nouvelle batterie Tesla Powerwall 2.0, qui offre deux fois la capacité de stockage du Powerwall dorigine, est de 6 700 $. Pour en savoir plus, consultez notre guide ici .

Dans la boutique en ligne de Tesla, vous pouvez acheter des vêtements de marque Tesla, mais plus important encore, vous pouvez obtenir des accessoires de voiture, comme un port de charge mural pour votre maison ou des connecteurs mobiles pour recharger votre voiture en déplacement.