Quest-ce que Tesla Autopilot et comment fonctionne-t-il?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les véhicules Tesla ont des capacités de conduite autonome ou autonomes grâce à un ensemble de fonctionnalités, appelé pilote automatique , qui est destiné à être utilisé uniquement avec un conducteur pleinement attentif. Si vous souhaitez obtenir le pilote automatique pour votre véhicule ou simplement en savoir plus sur celui-ci et son fonctionnement, ajoutez ce guide à vos favoris.

Le pilote automatique est un système dassistance au conducteur en option composé de fonctions de sécurité et de commodité haut de gamme que vous devez acheter séparément.

Les fonctionnalités du pilote automatique incluent la possibilité pour votre véhicule Tesla de diriger, daccélérer et de freiner - de manière autonome et automatique - dans sa voie. Actuellement, Autopilot nécessite une supervision active du conducteur et ne rend pas votre véhicule totalement autonome. Cependant, étant donné que les fonctionnalités entièrement autonomes dAutopilot évoluent avec le temps, Tesla a déclaré que votre véhicule serait continuellement mis à niveau vers la dernière version grâce à des mises à jour logicielles en direct.

Depuis 2016, tous les nouveaux véhicules Tesla sont livrés en standard avec le matériel nécessaire pour activer le pilote automatique, y compris huit caméras à 360 degrés, 12 capteurs à ultrasons, un radar orienté vers lavant, des outils de traitement de la vision, un ordinateur de bord, etc. Ce système peut voir dans toutes les directions simultanément et finalement alimenter les capacités de conduite autonome dune Tesla. (Les voitures construites entre septembre 2014 et octobre 2016 comprennent une caméra et des capteurs radar et à ultrasons moins puissants.)

Mais, comme nous lavons dit précédemment, vous devez acheter lun des deux packages Autopilot de Tesla afin de tirer parti de ce matériel et dutiliser Autopilot. Vous pouvez vérifier la configuration de votre véhicule à partir de lécran tactile: Sélectionnez Commandes> Logiciel et confirmez le type dordinateur du pilote automatique> et appuyez sur Informations supplémentaires sur le véhicule.

Vous pouvez acheter Autopilot avant dacheter votre véhicule Tesla ou après sa livraison. Les forfaits disponibles comprennent:

Prix: 2000 $ aux États-Unis

Régulateur de vitesse sensible au trafic: fait correspondre la vitesse de votre véhicule Tesla à la circulation.

vitesse sensible au trafic: fait correspondre la vitesse de votre véhicule Tesla à la circulation. Pilote automatique : aide à diriger dans une voie et utilise un régulateur de vitesse sensible au trafic.

Prix: 10000 $ aux États-Unis

Naviguer sur le pilote automatique (veta) : guide activement votre véhicule Tesla de la bretelle daccès dune autoroute à la bretelle de sortie, notamment en suggérant des changements de voie, en naviguant dans les échangeurs, en activant automatiquement le clignotant et en prenant la sortie.

: guide activement votre véhicule Tesla de la bretelle daccès dune autoroute à la bretelle de sortie, notamment en suggérant des changements de voie, en naviguant dans les échangeurs, en activant automatiquement le clignotant et en prenant la sortie. Changement de voie automatique : aide à se déplacer vers une voie adjacente sur lautoroute lorsque le pilote automatique est engagé.

: aide à se déplacer vers une voie adjacente sur lautoroute lorsque le pilote automatique est engagé. Autopark : aide à garer automatiquement votre véhicule Tesla en parallèle ou perpendiculairement, dune simple pression.

: aide à garer automatiquement votre véhicule Tesla en parallèle ou perpendiculairement, dune simple pression. Invoquer : déplace votre véhicule Tesla dans et hors dun espace restreint à laide de lapplication ou de la clé.

: déplace votre véhicule Tesla dans et hors dun espace restreint à laide de lapplication ou de la clé. Smart Summon : votre véhicule Tesla naviguera dans des environnements et des espaces de stationnement plus complexes, manœuvrant autour des objets pour vous trouver dans un parking.

: votre véhicule Tesla naviguera dans des environnements et des espaces de stationnement plus complexes, manœuvrant autour des objets pour vous trouver dans un parking. Contrôle de la circulation et des panneaux darrêt (bêta) : identifie les panneaux darrêt et les feux de circulation et ralentit votre véhicule Tesla jusquà larrêt à lapproche, sous votre supervision active.

Remarque: au fur et à mesure que ces fonctionnalités de conduite autonome évoluent, votre voiture sera continuellement mise à niveau vers la dernière version dAutopilot via des mises à jour en direct.

Vous pouvez acheter Autopilot à tout moment via votre compte Tesla, puis le logiciel Autopilot requis sera ajouté à votre voiture.

Nous vous recommandons de lire votre manuel du propriétaire pour des informations détaillées. Mais nous avons détaillé ci-dessous comment activer certaines des fonctionnalités principales dAutopilot. Beaucoup dentre eux, comme Autosteer, Naviguer sur le pilote automatique et Summon, sont désactivés par défaut. Pour les activer, vous devez accéder au menu Commandes du pilote automatique dans longlet Paramètres et les activer. Vous devrez accepter de «garder les mains sur le volant en tout temps» et de toujours «garder le contrôle et la responsabilité».

Pour utiliser le régulateur de vitesse sensible au trafic dans les modèles S et X, abaissez une fois la manette du régulateur de vitesse à gauche de la colonne de direction. Dans les modèles 3 et Y, tirez une fois vers le bas sur la manette du sélecteur de vitesse à droite de la colonne.

Pour utiliser lAutosteer dans les Model S et Model X, tirez deux fois vers vous la manette du régulateur de vitesse sur la colonne de direction. Dans les modèles 3 et Y, tirez deux fois vers le bas sur la manette du sélecteur de vitesse à droite de la colonne de direction.

Remarque: une icône de volant apparaîtra sur votre écran lorsque la fonction de guidage automatique est disponible. Une icône de volant bleu apparaîtra lorsquil est engagé.

Pour commencer à utiliser cette fonction, vous devez dabord activer le pilote automatique (Commandes> Pilote automatique> Pilote automatique), puis activer la fonction Naviguer sur le pilote automatique. Létalonnage de la caméra sera nécessaire et la dernière version des cartes de navigation doit être téléchargée via Wi-Fi. Pour chaque itinéraire où Naviguer sur le pilote automatique est disponible, vous pouvez appuyer sur le bouton Naviguer sur le pilote automatique bouton situé dans votre liste des virages de navigation pour lactiver (vous pouvez également activer la navigation sur le pilote automatique à tout moment).

Sur les modèles 3 et Y, la navigation sur pilote automatique peut être engagée sur la plupart des autoroutes en déplaçant le levier de vitesses deux fois vers le bas. Sur les Model S et Model X, la navigation sur pilote automatique peut être engagée sur la plupart des autoroutes en tirant la manette de croisière vers vous, deux fois de suite.

Pour lancer un changement de voie automatisé, vous devez activer les changements de voie automatiques via le menu Commandes du pilote automatique dans longlet Paramètres. Ensuite, lorsque la voiture est en marche automatique, un conducteur doit enclencher le clignotant.

Si votre voiture voit une place de stationnement, une icône P grise apparaîtra sur votre tableau de bord. Pour utiliser Autopark, appuyez sur le frein et mettez le sélecteur de vitesse en marche arrière. Gardez votre pied sur le frein. Démarrer Autopark apparaîtra en bleu sur votre écran tactile - appuyez sur ce bouton pour démarrer la fonction et relâcher le frein et le volant. Autopark commencera alors à manœuvrer le véhicule. Une fois que lAutopark est terminé, la voiture vous informera quil est terminé et passera au parc.

Vous pouvez à tout moment annuler Autopark en prenant le contrôle du volant.

Pour utiliser Summon, ouvrez lapplication Tesla.

Appuyez sur Summon, puis appuyez sur les boutons avant ou arrière. Les propriétaires de Model S et Model X peuvent utiliser Summon avec leur porte-clés en maintenant le centre du porte-clés pendant trois secondes jusquà ce que les feux de détresse de la voiture sallument, puis en appuyant sur le bouton du coffre ou du coffre du porte-clés pour invoquer en avant et en arrière. .

Smart Summon est conçu pour permettre à votre voiture de se rendre à vous ou à un endroit de votre choix. Il est uniquement destiné à être utilisé dans les parkings privés et les allées.

Pour utiliser Smart Summon, ouvrez votre application Tesla, appuyez sur Summon, puis sélectionnez licône Smart Summon. Pour activer la fonction, maintenez le bouton Come to Me enfoncé. Ou appuyez sur licône cible, définissez la destination cible de votre choix en ajustant la carte, puis appuyez et maintenez le bouton Aller à la cible.

Le contrôle des feux de circulation et des panneaux darrêt identifie les panneaux darrêt et les feux de circulation et ralentit votre voiture jusquà larrêt. Pour lactiver, déplacez votre voiture dans Park et appuyez sur Commandes> Pilote automatique> Contrôle des feux de circulation et des panneaux darrêt (bêta), puis activez le régulateur de vitesse ou le pilote automatique.

Vous pouvez faire lexpérience dAutopilot lors dun essai routier dans lun des magasins Tesla.

Nous vous recommandons de consulter ces pages Web Tesla pour plus dinformations:

Écrit par Maggie Tillman.