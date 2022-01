Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Subaru a présenté deux concepts de véhicules électriques au Tokyo Auto Salon, dont une voiture de course entièrement électrique.

Appelé STI E-RA Concept , il développe 1 073 chevaux de puissance totale grâce à quatre moteurs Yamaha avec contrôle individuel et vectorisation du couple.

Le véhicule électrique à traction intégrale contient également une batterie de 60 kWh. Malgré cette batterie relativement petite, le constructeur automobile japonais vise un temps au tour du Nurburgring de 6 minutes et 40 secondes en 2023 avec sa première voiture de course entièrement électrique, et il prévoit même de commencer les essais sur les circuits de course japonais cette année.

Toujours à Tokyo, la société a dévoilé un concept Solterra STI, une variante sportive potentielle de son multisegment électrique. Il ajoute un spoiler de toit, des spoilers de jupe et d'autres personnalisations de performance. Des accents rouges apparaissent également sur les jupes latérales, le pare-chocs arrière et un rayon des roues à cinq rayons.

Ces deux concepts sont le produit de la filiale de sport automobile Subaru Tecnica International de la marque japonaise. Gardez à l'esprit que Subaru est considérablement en retard sur la fête des véhicules électriques, en particulier par rapport aux autres poids lourds des constructeurs automobiles tels que VW et Mercedes.

Écrit par Maggie Tillman.