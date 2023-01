La voiture concept Afeela de Sony et Honda sera sur les routes en 2026.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

LAS VEGAS (Pocket-lint) - Sony a profité de sa conférence de presse au CES 2023 pour révéler le concept-car Afeela, créé en partenariat avec Honda dans le cadre d'une société appelée Sony Honda Mobility.

Cela fait trois ans que la première idée de Sony de se lancer dans la voiture électrique est apparue après que la société japonaise ait révélé le concept S-Vision en 2020, suivi du concept S-Vision 02 SUV en 2022.

Sony a annoncé que la voiture serait désormais connue sous le nom d'Afeela et s'est engagé à la produire en série. La voiture Sony Honda Mobility Afeela a été présentée sur la scène du CES 2023 et, bien qu'elle ressemble aux concepts précédents, elle présente une façade numérique qui, selon Sony, sera interactive et affichera diverses informations, comme l'état de charge.

Il s'agira du "meilleur divertissement de sa catégorie", qui comprendra bien entendu des films, de la musique et des jeux, Sony tirant parti de son expertise dans ces trois domaines. Qualcomm est également à bord et Epic a également joué un rôle dans la création d'Afeela.

La voiture Sony Honda Afeela est équipée de 45 capteurs au total, dont plusieurs caméras, à l'intérieur comme à l'extérieur, et Sony a déclaré qu'il s'intéressait autant à l'expérience logicielle qu'à la dynamique de conduite.

Sony a déclaré qu'il espérait ouvrir les pré-commandes pour l'Afeela d'ici 2025, avec un début des ventes la même année. Il a été annoncé qu'il espérait que les voitures Afeela seraient sur les routes d'Amérique du Nord au printemps 2026.

Écrit par Britta O'Boyle.