Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony prend vraiment très au sérieux toute cette entreprise de voitures électriques. Non seulement le géant japonais de la technologie a dévoilé son concept de SUV S-Vision 02 au CES 2022 - dans la continuité de son concept S-Vision deux ans plus tôt - il a également révélé qu'il allait commercialiser dans le secteur sous Sony Mobility Inc.

C'est vrai, Sony est vraiment sur le point de commencer à fabriquer des voitures électriques - et à ce rythme, cela pourrait être beaucoup plus tôt que vous ne le pensez, étant donné l'accélération sur une courte période de deux ans - dans le but d'affronter Tesla à son propre jeu. Le S-Vision 02, photographié depuis le salon, a une familiarité visuelle à ce sujet, c'est sûr.

Le président-directeur général de Sony, Kenichiro Yoshida, a révélé le concept, aux côtés du véhicule S-Vision d'origine, déclarant que « l'enthousiasme que nous avons reçu après… le Vision-S nous a vraiment encouragés à réfléchir davantage à la manière dont nous pouvons apporter créativité et technologie. pour changer l'expérience de [mobilité] », a déclaré Yoshida.

"Le S-Vision 02 a été développé sur une base de sécurité, d'adaptabilité et de divertissement. La sécurité a été notre priorité numéro un pour créer une expérience de mobilité confortable - et cela n'a pas changé avec la construction de ce SUV. [Il a] un total de 40 capteurs installés à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule pour surveiller la sécurité."

Futures voitures électriques : Les prochaines voitures à batterie qui seront sur les routes dans les 5 prochaines années Par Chris Hall · 5 Janvier 2022

Ne confondons pas Sony Mobility avec Sony Mobile , hein ? Compte tenu de l'évolution de ce dernier, espérons que Sony s'engage aux bons endroits pour faire de son effort automobile un véritable succès dans un espace de marché toujours occupé.