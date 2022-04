Smart #1 est un SUV compact électrique et une renaissance de la Smart Car

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les petites voitures originales de Smart ont toujours été centrées sur la ville, conçues à l'origine autour de la personnalisation et offrant quelque chose de différent. Avec Mercedes derrière la conception, un partenariat avec Geely en 2019 a maintenant abouti à une nouvelle génération de Smart - la Smart #1.

Le hashtag dans le nom devrait donner une idée du public cible - les jeunes natifs des médias sociaux. Ce n'est pas trop éloigné du concept Smart original, mais maintenant conçu pour une nouvelle ère.

La Smart #1 est électrique, avec un moteur entraînant les roues arrière et un design qui a évolué pour offrir un espace intérieur plus grand pouvant accueillir jusqu'à cinq passagers. Il y a une conception de toit flottant, des poignées de porte affleurantes et des lumières intéressantes à l'avant.

Assis sur des roues de 19 pouces, il déplace Smart dans un segment plus compétitif, attirant ceux qui auraient pu être rebutés par les petits modèles précédents.

Alors que l'espace intérieur a augmenté, il n'y a toujours que 273 litres d'espace dans le coffre, donc ce n'est pas énorme, mais cela pourrait bien convenir à l'utilisateur urbain. Il y a aussi un frunk de 15 litres.

Ce que vous obtenez, cependant, est une batterie de 66 kWh, ce qui est assez gros pour la taille de cette voiture - et se traduit par une autonomie donnée allant jusqu'à 273 miles.

Il y a un moteur de 200 kW, nous pensons donc qu'il sera assez rapide hors ligne, alors qu'il est possible de charger jusqu'à 150 kW. Cela suggère que ce sera une voiture électrique pratique au quotidien pour les conducteurs urbains et suburbains.

Il y a une gamme d'écrans numériques à l'intérieur, avec un écran de 9,2 pouces pour le conducteur, ainsi qu'un affichage tête haute de 10 pouces, tandis que l'écran central est de 12,8 pouces.

Tout a l'air très moderne, avec un éclairage ambiant et un design de tableau de bord flottant. Il y a aussi un toit en verre panoramique et un système audio Beats à 13 haut-parleurs.

Il y aura beaucoup d'assistance au conducteur, des fonctionnalités connectées pour que vous puissiez partager des clés numériques avec votre ami, etc.

Cela ressemble à un excellent ajout aux voitures électriques déjà sur la route. Ce que nous ne savons pas encore, c'est combien cela coûtera et quand vous pourrez l'acheter.

Écrit par Chris Hall.