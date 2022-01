Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a un nouveau Skoda Enyaq sous forme de coupé, le bien nommé Enyaq Coupé iV, apportant cette ligne de toit inclinée et un look plus svelte à la gamme de SUV tout électrique multisegment.

Vous voulez d'abord l'apercevoir ? Eh bien, vous êtes au bon endroit, car Skoda lèvera le couvercle sur sa dernière version le dernier jour de janvier. Voici comment regarder et à quoi s'attendre.

Skoda dévoilera le nouveau coupé électrique le lundi 31 janvier pour que le monde puisse le voir. Voici les horaires des différents lieux :

Royaume-Uni - 15h00 GMT

Europe - 16h00 CET

Côte Est des États-Unis - 10h00 HNE

Côte ouest des États-Unis - 07:00 PST

Nous espérons avoir un lien direct vers la vidéo sur Pocket-lint plus tôt à la date de lancement.

Jusque-là, Skoda taquine des vidéos pour représenter les piliers fondamentaux de la voiture - durabilité, technologie, inspiration, passion - sous la forme d'une série de quatre vidéos sur son mini-site Enyaq Coupe .

Pour le lancement lui-même, le mieux est de regarder sur la chaîne YouTube officielle de Skoda .

Le croquis en haut de la page, tel que révélé pour la première fois à la mi-janvier, vous donne une bonne idée de ce à quoi ressemblera le coupé. Il s'agit, bien sûr, de cette ligne de toit en pente - ce qui donne au modèle coupé une distinction par rapport à son frère Enyaq standard.

Nous avons été très impressionnés par le prix et les performances de l'Enyaq d'origine lors de notre examen en avril 2020 . Le véhicule électrique nouvellement conçu devrait prendre une grande partie de cette bonté, mais « sportifier » quelque peu l'ensemble, apportant un peu de style supplémentaire - et probablement un peu plus cher.

Tous les détails sur les prix et les principales différences entre l'Enyaq et l'Enyaq Coupé seront bien sûr détaillés le 31 janvier 2022. Surveillez cet espace...

Écrit par Mike Lowe.