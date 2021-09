Skoda Enyaq Coupé iV et VW ID.5 nous rappellent que les sportbacks électriques arrivent

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les cycles de lancement électrique de bon nombre des plus grandes marques nous rappellent à quel point les groupes et les plateformes sont importants.

Un parfait exemple de cela se joue actuellement avec la Skoda Enyaq Coupé iV et la VW ID.5, dont le lancement est prévu prochainement.

Ces deux modèles électriques suivent les modèles existants - le Skoda Enyaq iV et leVW ID.4 en tant que versions SUV - qui bénéficient désormais dun recul pour un look de coupé gonflé.

Ce ne sont pas les premiers modèles VW à faire cela : Audi est un grand fan de ce quil appelle le sportback, offrant cette ligne de toit tombante pour un look plus sportif sur de nombreux modèles et - quelque chose que nous avons vu sur lAudi e-tron et plus récemment avec l Audi Q4 e-tron - qui existe également dans les deux styles.

Le style lui-même a été largement popularisé par BMW et Mercedes au cours de la dernière décennie, proposant des modèles comme le BMW X4 qui évite une partie de laspect pratique dun SUV, en réduisant lespace de coffre en laissant tomber cette ligne de toit.

Ce quil fait, cependant, cest produire un profil sportif que de nombreux conducteurs veulent, tout en donnant la hauteur de caisse quoffre un SUV.

Avec lopération de teasing de Skoda et VW, nous nous rappelons que ces voitures - Skoda, Audi, VW - sont toutes assises sur la même plate-forme MEB que celle utilisée dans tout le groupe. Bien que ces voitures aient lair légèrement différentes, il est intéressant quelles loffrent toutes, plutôt que dêtre simplement lapanage dAudi.

Skoda dit quil sagit dun modèle plus efficace car laérodynamisme est amélioré, ce qui suggère quil pourrait ajouter 15 km à lautonomie. Nous avons entendu la même chose à propos de l Audi e-tron Sportback .

La Skoda Enyaq Coupé iV sera disponible dans un certain nombre de configurations différentes, y compris la traction arrière ou la traction intégrale, soit une batterie de 62 kW (58 kWh utilisable) avec un moteur de 130 kW, soit une batterie de 82 kWh (77 kWh utilisable) avec des options de moteur de 150 kW ou 195 kW.

La VW ID.5 est la version coupé de lID.4, et VW taquine la version GTX, le surnom que la société a adopté pour les performances électriques.

LID.5 noffrira que la plus grande batterie de 82 kWh, encore une fois avec un choix de puissances de moteur, mais la GTX qui est poussée aura deux moteurs, nous soupçonnons le même appariement de 220 kW sur lID.4 GTX.

Pour les acheteurs, cela signifie quil existe un certain nombre doptions différentes sur la route, vous permettant de choisir le style que vous souhaitez (SUV ou coupé géant), avec une gamme de puissances et de la marque qui vous convient le mieux.

Il ny a pas de détails exacts sur le moment où ces modèles arriveront sur le marché, mais les versions SUV sont toutes facilement disponibles maintenant - et elles le sont aussi très bien.