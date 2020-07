Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Skoda offre désormais la possibilité de contrôler la charge de ses voitures hybrides rechargeables Citigo iV tout électrique et Superb iV via Alexa.

Il déploiera également cette fonctionnalité sur le reste de sa gamme iV dans le temps, y compris la norme Skoda Octavia iV et les hybrides rechargeables vRS qui seront commercialisés plus tard cette année.

La fonction permet aux utilisateurs de démarrer et darrêter de charger leur voiture à laide de la voix et de tout haut-parleur compatible Alexa ou via lapplication pour smartphone. Ils peuvent également vérifier létat de charge de leurs véhicules, y compris le niveau de charge.

Les systèmes de climatisation embarqués peuvent également être activés à distance.

Une fois la compétence Alexa dédiée activée, les utilisateurs peuvent simplement utiliser des commandes, telles que "Alexa, demande à Skoda, je veux commencer à charger ma voiture". Tant que la voiture est connectée à un câble de charge, elle commencera alors à se charger automatiquement.

Alexa peut également être utilisée sur les voitures Skoda diesel et essence compatibles avec Skoda Connect et disposant dune connexion de données mobile. Les commandes vocales peuvent être utilisées pour vérifier le niveau dhuile restant, lemplacement de stationnement actuel et un contrôle de létat général du véhicule.

La compétence fonctionne en quatre langues: anglais, français, allemand et italien.

Lassistance Google Home est également prévue pour les "prochaines semaines".

Écrit par Rik Henderson.