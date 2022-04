Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a lancé sa fonction Digital Car Key en 2021 avec la série Samsung Galaxy S21, mais la fonction n'était prise en charge que par une seule voiture - la Genesis GV60.

La société sud-coréenne a maintenant ajouté BMW et Kia à sa liste de véhicules pris en charge, permettant à ceux qui ont un téléphone Galaxy compatible, une voiture prise en charge et une région prise en charge, la possibilité de verrouiller ou déverrouiller leur voiture avec leur smartphone.

Digital Car Key permet également des fonctions telles que le démarrage du moteur, l'ouverture du coffre, le réglage des sièges et des rétroviseurs et la possibilité de confier sa voiture à un ami ou à un membre de la famille pour une période déterminée, comme le propose également Apple CarKey.

Selon le document d'assistance Samsung Digital Car Key, les modèles BMW des séries 1 à 8 sont désormais compatibles avec cette technologie, ainsi que les modèles des séries X5 à X7, Z4, i4, iX3 et iX. Le Niro de Kia est également pris en charge, ainsi que le Genesis G90. Les modèles BMW et Kia utilisent la technologie NFC pour communiquer, tandis que les modèles Genesis utilisent à la fois la technologie NFC et la technologie à bande ultra-large (UWB).

En plus d'une voiture compatible, vous devrez également posséder un appareil Samsung Galaxy récent qui prend en charge cette fonction, c'est-à-dire les Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S22, S22+, S22 Ultra, Note 20 Ultra, Z Fold 2, Z Fold 3 ou Z Flip 3.

Prêt pour les mauvaises nouvelles ? Pour l'instant, la fonction Digital Car Key de Samsung n'est disponible qu'en Corée du Sud, mais nous espérons qu'elle sera bientôt disponible dans le monde entier.

Écrit par Britta O'Boyle.