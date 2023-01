Rolls-Royce a dévoilé sa toute première voiture entièrement électrique, la Spectre. Et elle est tout aussi étonnante que vous l'attendiez.

Annoncée avec une date de livraison aux clients prévue pour le quatrième trimestre 2023, la Rolls-Royce Spectre est la première d'une série de voitures électriques dont l'ensemble du portefeuille de produits de la société abandonnera les moteurs à combustion interne d'ici à la fin 2030. Dans le cas de cette voiture, Rolls affirme qu'elle crée une classe de voiture entièrement originale avec le Super Coupé électrique ultra-luxueux. Mais quelle que soit la catégorie à laquelle elle appartient, la Spectre est un beau véhicule.

À l'avant, Rolls-Royce affirme que la disposition des phares en deux parties est entrecoupée par la calandre la plus large jamais placée sur une voiture portant le badge, apparemment. C'est remarquable si l'on considère qu'il n'y a pas de moteur pour essayer de garder la fraîcheur derrière. Ce n'est pas que l'absence de moteur rende cette chose lente : la Spectre est capable de faire le 0-62mph/0-100kph en seulement 4,5 secondes, un chiffre impressionnant si l'on considère son poids à vide de 2 975 kg. Vous pouvez remercier le système à double moteur qui offre 585 ch et 664 lb-pi pour cela.

Comme on peut s'y attendre de la part d'une Rolls-Royce, pour entrer dans la voiture, il faut utiliser les portes à charnières arrière et une fois à l'intérieur, tout n'est que luxe. Avec une autonomie de 320 miles, vous voudrez être à l'aise entre les charges, et vous le serez. Les ingénieurs affirment que conduire la Spectre, c'est comme conduire une "Rolls-Royce en haute définition", ce qui semble impressionnant.

En termes d'infodivertissement, il y a un nouveau système appelé Spirit qui est compatible avec une application téléphonique Whispers qui comprend le contrôle à distance des différents aspects de la voiture, y compris le trajet et les données du véhicule. Il semble également que les conducteurs seront en mesure de personnaliser les caractéristiques numériques de leur voiture, Rolls-Royce ajoutant la personnalisation au-delà de l'apparence de la voiture.

Tout cela étant dit, combien coûtera cette chose ? Pour l'instant, personne ne le sait. Mais comme beaucoup de choses dans la vie - si vous devez demander combien c'est, ce n'est probablement pas pour vous.