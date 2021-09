Rolls-Royce ne passera au tout électrique que dici 2030

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Rolls-Royce va suivre ses pairs constructeurs automobiles en cessant la production de véhicules essence et diesel dici 2030.

Elle va lancer son premier véhicule entièrement électrique, baptisé Spectre. au quatrième trimestre 2023 et, dans un communiqué, le PDG Torsten Muller-Otvos a révélé que cétait le début dun nouvel avenir pour la marque de luxe : "Avec ce nouveau produit, nous définissons nos références pour lélectrification complète de lensemble de notre portefeuille de produits dici 2030", il a dit.

Rolls-Royce appartient à BMW , qui sest déjà engagé à passer au tout électrique avec sa gamme Mini à la même date. Il suit également des plans similaires par dautres constructeurs automobiles haut de gamme, tels que Jaguar Land Rover et Bentley.

La date nest pas aléatoire non plus. Le gouvernement britannique interdira la vente de véhicules à combustibles fossiles à partir de la fin de la décennie, les ventes dhybrides devant être arrêtées cinq ans plus tard.

Futures voitures électriques : Les prochaines voitures à batterie qui seront sur les routes dans les 5 prochaines années Par Chris Hall · 29 Septembre 2021

Et, alors que Rolls-Royce nest plus uniquement une marque britannique, le Royaume-Uni est toujours lun de ses marchés importants.

"Rolls-Royce naura plus pour activité de produire ou de vendre des produits de moteurs à combustion interne", a ajouté Muller-Otvos.

Aucun détail ou image de Spectre na été publié jusquà présent, mais nous devrions en savoir plus dici la fin de lannée.