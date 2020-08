Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lun des aspects remarquables des groupes motopropulseurs électriques est la facilité avec laquelle ils peuvent être utilisés dans les voitures existantes. Bien sûr, convertir votre runaround quotidien en EV sera probablement un travail plus important que vous ne limaginez - et ne vaut pas le coût - mais que se passe-t-il si votre runaround quotidien est une voiture classique?

Certains pourraient dire que le ronronnement du moteur dorigine ou les fuites dhuile inévitables sont inhérents à ce qui rend certaines voitures classiques - mais on ne peut nier les transformations remarquables qui se produisent lorsque le patrimoine rencontre lélectrique. Nous nous sommes émerveillés de la conversion par Jaguar du E-Type Zero et maintenant nous sommes pris par quelque chose dun peu plus raffiné, une Rolls-Royce Phantom V. électrifiée.

Le Phantom V est le dernier mot du luxe avec chauffeur, renaissant comme pertinent pour un monde désormais plus préoccupé par la durabilité. Si vous voulez être transporté avec style, vous voudrez le faire avec une conscience propre.

Cela fait partie de la motivation derrière la conversion par Lunaz de ces voitures de prestige. La société basée à Silverstone affirme que son travail est basé sur la demande croissante de ces véhicules, de sorte que vous pouvez non seulement avoir votre gâteau, mais vous pouvez aussi le manger.

Chaque voiture est dépouillée jusquau métal nu pour une restauration complète et authentique et une modernisation sensible. Alors que les caractéristiques emblématiques sont raffinées et mises à jour, tout est fait pour préserver le style et la vision de la voiture dorigine. Cela verra le point de charge électrique assis derrière le bouchon de remplissage de carburant et le capteur de puissance intégré à lécran du conducteur pour correspondre au style de la voiture.

Pour les passagers, non seulement ils obtiennent un nouvel intérieur de luxe, mais comme ces voitures sont construites sur commande, ils peuvent intégrer les exigences du nouveau propriétaire - tout comme commander une Rolls-Royce moderne.

Alors quen est-il du moteur V8 de 6 litres dorigine? Cest du passé, avec une batterie de 120 kWh offrant plus de 300 miles dautonomie électrique. Lunaz dit que tous les efforts sont faits pour conserver léquilibre et la sensation de la voiture dorigine. Une Rolls-Royce est conçue pour rouler silencieusement et sans effort le long de la route - ce pour quoi les voitures électriques sont intrinsèquement connues.

Ce qui est passionnant dans les transformations comme celles de Lunaz, cest que ces belles voitures ne doivent pas être démodées, elles peuvent se réaffirmer sur la route avec un charme renouvelé.

Bien sûr, le prix demandé de 500000 £ ne sera pas à la portée de beaucoup de gens et Lunaz dit que vous aurez besoin dune relation directe avec lusine pour pouvoir passer votre commande - mais si vous êtes super riche et envie de préserver un morceau de lhistoire de lautomobile avec une conversion électrique sur mesure, nous vous en serons éternellement reconnaissants.

Écrit par Chris Hall.