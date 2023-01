Ring Car Cam est la caméra de tableau de bord tant attendue par la marque.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Ring étend sa gamme de produits de sécurité au-delà de la maison, avec l'annonce de la Ring Car Cam - la première caméra de tableau de bord de la marque détenue par Amazon.

L'appareil comporte deux caméras HD orientées vers l'avant et l'arrière. Comme les sonnettes vidéo Ring et d'autres produits, elles peuvent commencer à enregistrer lorsqu'un mouvement est détecté, pour aider à prévenir les effractions et les vols dans les voitures. Il y a également une vision nocturne à bord, de sorte qu'ils peuvent fournir une protection 24 heures sur 24.

La prise en charge d'Alexa vous permet de démarrer l'enregistrement pendant la conduite en disant simplement "Alexa, record". La Car Cam va alors capturer des vidéos pendant 20 minutes maximum et les sauvegarder localement sur l'appareil. Une fonction d'arrêt du trafic enverra également automatiquement les enregistrements sur le cloud si vous vous abonnez au nouveau service Protect Go de Ring.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Celui-ci coûte 6 dollars par mois ou 60 dollars pour une année entière, et comprend également la vidéo en direct, la connexion sur LTE pour la caméra et la possibilité de télécharger et de partager des vidéos.

L'application Ring pour Android et iPhone permet de contrôler la caméra et de suivre sa position par GPS.

La Ring Car Cam est disponible en précommande dès maintenant au prix de 199,99 dollars. Ce prix changera après la période de précommande (qui se terminera le 31 janvier 2023), pour atteindre 249,99 $.

squirrel_widget_12864950

Spécial lauréats des EE Pocket-lint Awards 2022 - Pocket-lint Podcast ep. 176 Par Rik Henderson · 1 Décembre 2022 Cette semaine, nous nous concentrons sur les gagnants des EE Pocket-lint Awards 2022, avec un aperçu des meilleurs gadgets, technologies et jeux pour

Elle n'est actuellement vendue que pour le marché américain, mais cela pourrait changer à l'avenir.

Écrit par Rik Henderson.