La Renault Mégane entre en scène avec une nouvelle technologie électrique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le dernier né de la gamme E-TECH de Renault est une nouvelle version de la Mégane, la Mégane E-TECH. Cest la plus grande voiture électrique de Renault à ce jour (en dehors de ses fourgons) et la met en concurrence directe avec la VW ID3 , la Tesla Model 3 et la Kia EV6 . Donc, concurrence féroce, mais il y a de la grosse technologie dans cette nouvelle Mégane.

Tout dabord, cependant, le design mérite dêtre discuté. Comme il sagit dune voiture électrique et quil ny a pas de moteur à combustion interne, il y a beaucoup de place pour changer la conception globale. Renault a fait en sorte quil y ait une roue dans chaque coin, ce qui la rend assez carrée, mais en utilisant sans aucun doute lespace interne autant que possible. Elle a également une conduite beaucoup plus élevée que la Mégane normale, qui fait fureur avec les nouveaux véhicules électriques.

À lintérieur, vous trouverez un écran de 24", qui est massif. Il contrôle le système de divertissement à écran unique OpenR, dominant absolument le tableau de bord. Il est partagé entre un écran central et les cadrans derrière le volant. Il existe toutes sortes de matériaux recyclés trouvé partout aussi.

Mais limportant, cest ce qui anime la nouvelle Mégane E-TECH. Il existe deux options de puissance pour le même moteur, soit 96 kW (130 ch) et 250 Nm

ou 160kW (218hp) et 300Nm. Il ne pèse que 145 kg, soit 10 % de moins que le bloc moteur de la ZOE . Les options de batterie sont de 40 kWh et 60 kWh, avec une autonomie revendiquée de 300 km et 470 km. Renault revendique également la batterie EV la plus fine, ce qui contribue sans aucun doute aux dimensions intérieures.

La vitesse de charge est de 130 W, à partir de chargeurs haute vitesse, vous ne passerez donc pas trop de temps sur les stations de charge. Il y a même un freinage régénératif pour récupérer une partie de lénergie dépensée lors de vos déplacements.

La Renault Mégane E-TECH semble être une excellente entrée dans le segment plus large des véhicules électriques, et avec la collaboration avec Nissan, elle ouvrira sans aucun doute la voie à encore plus doptions de Renault dans un avenir proche.