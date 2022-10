Les plates-formes automobiles Snapdragon de Qualcomm vont équiper le Volvo EX90

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le fabricant de puces Qualcomm a annoncé que ses plateformes automobiles Snapdragon équiperont le Volvo EX90, le plus grand véhicule électrique de la société suédoise à ce jour.

L'annonce de Qualcomm intervient avant l'annonce du Volvo EX90 le 9 novembre 2022, mais cela ne signifie pas que nous devons attendre pour connaître la technologie qui alimentera ce qui sera certainement un véhicule électrique luxueux. Qualcomm affirme que ses plates-formes automobiles alimenteront non pas un mais deux écrans - l'un d'eux sera utilisé pour naviguer entre les cartes, les médias et les contacts téléphoniques sur un grand écran et l'autre se trouvera derrière le volant.

Cet écran secondaire gérera toutes les informations habituelles liées à la conduite, y compris les informations sur la conduite, la navigation et autres, a indiqué Qualcomm dans un communiqué de presse.

Les images partagées par Qualcomm montrent une interface qui semble immédiatement familière aux conducteurs de Tesla et il n'est pas surprenant que le Volvo EX90 soit équipé de la technologie de conduite autonome. Il n'est donc pas surprenant que le Volvo EX90 soit doté d'une technologie de conduite autonome. Comme toutes les autres voitures, le nouveau SUV de Volvo devra se conformer aux règles locales en la matière.

Nous devrons bien sûr attendre la présentation officielle du Volvo EX90 pour en savoir plus sur le système de divertissement, mais aussi sur la voiture elle-même. Nous nous attendons à ce qu'elle soit grande, c'est une évidence. Mais il y a beaucoup plus à apprendre avant l'annonce du 9 novembre. On nous a déjà dit qu'il fallait s'attendre à un système de capteurs de pointe pour une couverture totale à 360 degrés, mais nous devrons attendre pour savoir si cela fonctionnera vraiment dans la pratique.

Écrit par Oliver Haslam.