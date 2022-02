Châssis numérique Qualcomm : Propulser les voitures du futur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

BARCELONA (Pocket-lint) - Depuis plusieurs années, des entreprises comme Qualcomm parlent de leur volonté d'être des acteurs du secteur automobile. Alors que les voitures deviennent de plus en plus technologiques - à la fois en termes de conduite et de systèmes de divertissement qu'elles offrent - plus de puissance est nécessaire.

Qualcomm a souvent parlé de l'évolution de son "châssis numérique". Dans un monde où le châssis est normalement le cœur en acier de la voiture, vous pouvez considérer ces systèmes comme le cœur technologique de la voiture.

Les nouveaux ajouts de Qualcomm sont le cloud en tant que service, la télématique intégrée et la mise à niveau du Wi-Fi vers 6E dans la dernière mise à jour.

Thierry Cammal - directeur général des laboratoires logiciels de Renault - parlant aux côtés d'Enrico Salvatori - président de Qualcomm Europe - au MWC 2022 a expliqué que dans le passé, les voitures utilisaient beaucoup d'ECU (unités de contrôle électronique) pour des fonctions individuelles.

Le passage à un châssis numérique passe de nombreux calculateurs à moins de puces avec beaucoup plus de puissance - c'est là qu'intervient Qualcomm.

Cela peut essentiellement être divisé en deux sections - le matériel pour contrôler la conduite de la voiture et le matériel pour contrôler les systèmes d'infodivertissement.

Cammal a souligné que le changement nécessitait de passer à une "approche définie par logiciel", mais cela a entraîné un changement complet d'approche pour les voitures modernes, comme la nouvelle Renault Megane électrique ou la Cadillac Lyriq.

Qualcomm peut fournir le matériel qui couvre de nombreux systèmes, y compris pour ces écrans de plus en plus grands pour les conducteurs et les passagers, les systèmes d'affichage tête haute, y compris ceux offrant des superpositions de réalité augmentée, des miroirs numériques, des systèmes audio multizones, la détection des panneaux et bien plus encore.

Ensuite, il y a la fourniture d'une connexion 5G au monde extérieur pour connecter le cloud à la voiture pour des choses comme le trafic et à l'avenir pour prendre en charge le contrôle de la conduite autonome, ainsi que fournir un point d'accès pour la connexion des passagers.

Ensuite, vous avez le matériel pour les fonctions de conduite réelles, et des choses comme les ADAS (systèmes avancés d'assistance à la conduite).

"Nous, le constructeur automobile, devons contrôler le logiciel", déclare Cammal, avant de poursuivre en disant que le logiciel constitue désormais une grande partie de la valeur de la voiture.

Avoir une approche basée sur le logiciel signifie que le constructeur peut ajouter des fonctions, affiner les systèmes et ajouter de la valeur aux voitures au-delà du point de vente. Cammal a souligné que cela pourrait signifier que la valeur résiduelle d'une voiture pourrait être maintenue plus longtemps, car il y a plus de liberté pour maintenir les voitures à jour.

C'est quelque chose que nous avons vu de Tesla , où le logiciel joue un rôle énorme dans l'expérience, et c'est aussi une force motrice derrière l'utilisation d'écrans plutôt que de boutons pour tout : vous pouvez mettre à jour une interface utilisateur à distance et modifier une expérience ou ajouter un service, ce qui n'est pas possible là où tout a un bouton matériel défini.

Qualcomm indique qu'il existe un pipeline de commandes de plus de 13 milliards de dollars, vous pouvez donc vous attendre à en savoir beaucoup plus sur l'implication de Qualcomm dans l'automobile. Vous ne savez peut-être pas que votre voiture fonctionne sur du matériel Qualcomm, mais il y a de fortes chances que ce soit le cas.

Écrit par Chris Hall.