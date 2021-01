Le partenariat de Qualcomm et dAmazon pourrait conduire à une commande vocale Alexa personnalisée dans de nombreuses futures voitures

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Qualcomm et Amazon se sont associés pour permettre aux constructeurs automobiles doffrir plus facilement une expérience Alexa personnalisée dans les futurs véhicules .

Cette décision voit lintégration de la technologie dAlexa dans les plates-formes de cockpit automobiles Snapdragon de Qualcomm, une base qui permettra aux fabricants et aux fournisseurs automobiles de proposer Alexa embarquée, personnalisée pour sadapter à leur propre marque, avec une facilité accrue.

Cela agit comme une extension du SDK Alexa Automotive existant (kit de développement logiciel) et est disponible sur le nouveau Qualcomm Automotive Cockpit de 4e génération ainsi que sur la 3e génération précédente.

Bien que vous obteniez une assistance pour Alexa en tant que mot de réveil, la technologie peut être utilisée avec des mots et des voix de réveil personnalisés. La commande vocale devenant courante à la maison, et souvent loin derrière dans les voitures, elle devrait contribuer à faire en sorte que lexpérience future des véhicules soit de plus en plus compétitive.

Grâce au matériel intelligent de Qualcomm, il existe une annulation décho multicanal et la possibilité didentifier la voix parlée et de la sélectionner dans une voiture bruyante.Ainsi, lorsque les enfants crient à larrière, le conducteur devrait toujours pouvoir le faire jouer. Bande-son glacée sans avoir à crier à Alexa ou aux enfants.

"La pré-intégration de lassistant personnalisé Alexa avec les plates-formes Snapdragon Automotive Cockpit est conçue pour réduire le coût, la complexité et le temps nécessaires aux équipementiers automobiles pour offrir à leurs clients le choix et la flexibilité dassistants intelligents simultanés", a déclaré le vice-président dAlexa Automotive , Ned Curic.

«Cette dernière optimisation dAlexa Custom Assistant avec Snapdragon Automotive Cockpit Platforms permet des interactions plus intelligentes, personnalisées et naturelles entre les conducteurs et les véhicules, ce qui favorise une relation conducteur-véhicule plus solide», a déclaré le vice-président directeur et directeur général, automobile, Qualcomm Technologies, Nakul Duggal.

Pour le client moyen, cela ne signifie pas que vous pouvez améliorer la situation dans la voiture que vous possédez déjà, mais à lavenir, il y aura probablement de meilleures expériences en voiture de la part de nombreux fabricants. Bien quil soit peu probable que limplication de Qualcomm en tant que matériel sous-jacent soit mentionnée, vous pouvez être sûr quAlexa le sera.

Écrit par Chris Hall.