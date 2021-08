Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Porsche Taycan est sans conteste lune des voitures de sport entièrement électriques les plus impressionnantes du marché. Et à partir de septembre, le modèle 2021 apportera une autonomie accrue et une poignée davantages supplémentaires par rapport à loriginal.

Porsche dit que le Taycan nobtiendra pas un chiffre de kilométrage WLTP amélioré - qui, restant à 301 milles par charge maximum, nest pas trop mal de toute façon - mais que ses chiffres réels seront améliorés.

Comment? En changeant le fonctionnement des moteurs. "En modes Normal et Range, le moteur électrique avant est presque complètement découplé et désexcité dans la plage de charge partielle des modèles à traction intégrale", lit-on dans le communiqué de presse de Porsche. "De plus, aucun entraînement nest transmis à lun ou lautre des essieux lorsque la voiture roule en roue libre ou à larrêt."

Lorsque nous avons testé le Taycan à lautomne 2020, il a atteint près de 250 milles par charge, donc tout ce qui peut laider à atteindre la vraie cote de 300 milles serait formidable. Bien que vous deviez conduire de manière à y parvenir - aucun 0-62 mph en 2,6 secondes ne séteint des lumières, hein?

Cependant, ce nest pas seulement lautonomie qui augmente, avec le Taycan 2021 intégrant également Android Auto dans le système Porsche Communication Management (PCM) et ajoutant pour la première fois Remote Park Assist - ce dernier, étant donné à quel point cela est bas et large voiture est, apportera lavantage du stationnement contrôlé par téléphone lorsque vous nêtes pas dans le véhicule.

Et si vous voulez vraiment tout faire, le Taycan sera également livré avec de nouveaux travaux de peinture, y compris (image intégrée ci-dessus) le rouge rubis classique et (non illustré et tout à fait moins classique) le vert acide. Si vous dépensez à six chiffres pour une voiture, alors, cest certainement une autre façon de vous démarquer, nest-ce pas ?