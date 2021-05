Un Porsche Macan entièrement électrique est en route pour 2023

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une version entièrement électrique de la Porsche Macan a été confirmée et elle arrivera en 2023. Nous le savons car - après des essais au centre de développement Porsche de Weissach - un prototype de la voiture a été photographié sur des routes en Allemagne.

Le directeur de lingénierie de Porsche sest entretenu avec TopGear de la BBC au sujet du nouveau véhicule qui porte le nom de travail dE Macan.

Michael Steiner déclare: "Il ressemblera à une Porsche typique et répondra à vos attentes dun véhicule électrique. Cest un Macan typique mais beaucoup plus moderne et sportif." Le Macan est le plus gros vendeur de Porche, il sagit donc dun véhicule clé pour la marque, bien que Steiner soit clair quil y aura également une nouvelle version du moteur à combustion standard Macan avant 2023 également.

Les images du véhicule présentées en ligne comportent plusieurs éléments déguisés, mais il est clair que le capot a un design beaucoup plus bas que le Macan actuel, plus en commun avec les voitures de sport Porsche.

Ce sera à quatre roues motrices (bien que deux roues motrices puissent également être disponibles) et utilisera les mêmes 800W électriques que la Porsche Taycan avec un freinage par récupération efficace lorsque vous accélérez et freinez.

Il y aura également plusieurs modèles, comme vous pouvez vous y attendre, qui pourraient atteindre les hauteurs dune batterie de 100 kWh en utilisant la plate-forme Volkswagen Group Premium Platform Electric (PPE) également utilisée par dautres marques. Steiner exclut une version hybride rechargeable (PHEV) du Macan.

"Notre objectif principal est de réduire le poids et les temps de charge par rapport à nos 20 minutes actuelles. Nous sommes convaincus que linfrastructure routière doit être améliorée. Nous prévoyons daugmenter légèrement lautonomie, mais nous ne visons pas le championnat du monde."

"Il conduira comme une Porsche. Il ressemblera à une Porsche, se sentira comme une Porsche et il aura lâme dune Porsche. Il aura tout ce que le Macan actuel a pour la technologie de performance et en plus la technologie électrique haut de gamme de la Taycan. "

Il y aura également beaucoup de tests virtuels, ce qui économisera trop de temps et dargent. Il existe 20 prototypes numériques à des fins de simulation dans un certain nombre de catégories de développement, telles que laérodynamique, la gestion de lénergie, lexploitation et lacoustique.

«Nous rassemblons régulièrement les données des différents services et les utilisons pour construire un véhicule virtuel complet et aussi détaillé que possible», explique le Dr Andreas Huber, responsable des prototypes numériques chez Porsche. Cela permet didentifier et de résoudre rapidement les problèmes.

Steiner dit que la moitié des ventes de Porsche seront des véhicules électriques ou des véhicules hybrides rechargeables dici 2025. Au moment où le Macan entièrement électrique sera lancé en 2023, il aura parcouru quelque trois millions de kilomètres dessai dans le monde.

Écrit par Dan Grabham.