Porsche Taycan Cross Turismo est la voiture électrique pour les aventuriers exigeants

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Porsche a dévoilé le dernier ajout à la famille Taycan, la Porsche Taycan Cross Turismo.

Basé sur la Porsche Mission E Cross Turismo, il sagit dun CUV, un véhicule utilitaire multisegment, qui cherche à vous offrir des performances de voiture de sport sur la route, mais avec un peu plus de praticité. Il y a une certaine ressemblance avec la Porsche Panamera existante, mais avec la Cross Turismo qui prend une nouvelle direction futuriste.

Porsche tient à pousser le côté style de vie de cette voiture, pimentant le lancement pour parler de ski ou de vélo de montagne, et montrant le Cross Turismo coulant sur la neige, lherbe et sur les pistes de gravier. Ce nest pas seulement une bête pour la route - bien que, de toute évidence, il se produise à une vitesse fulgurante là aussi.

Il existe même un ensemble hors route en option qui augmentera la garde au sol de 30 mm, avec une suspension pneumatique adaptative de série sur tous les modèles, donc lorsque vous frappez la collerette, vous pouvez garder le ventre hors de la boue.

Apple CarPlay a expliqué: emmener iOS sur la route Par Britta O'Boyle · 4 Mars 2021

La batterie de 93,4 kWh de série sur les quatre modèles est à la base des différentes versions de cette voiture: Taycan 4 Cross Turismo, Taycan 4S Cross Turismo, Taycan Turbo Cross Turismo et Taycan Turbo S Cross Turismo. Voici comment ils se décomposent:

Taycan 4 Cross Turismo, 280kW (380PS), puissance de suralimentation pour Launch Control 350kW (476PS), 0-100kmh en 5,1 secondes, vitesse maximale 220 kmh, autonomie (WLTP) 389-456km

Taycan 4S Cross Turismo, 360kW (490PS), puissance overboost avec Launch Control 420kW (571PS), 0-100kmh en 4,1 secondes, vitesse maximale 240kmh, autonomie (WLTP) 388-452km

Taycan Turbo Cross Turismo, 460 kW (625 ch), puissance de suralimentation avec Launch Control 500 kW (680 ch), accélération de 0 à 100 km / h en 3,3 secondes, vitesse de pointe 250 km / h, autonomie (WLTP) 395 à 452 km

Taycan Turbo S Cross Turismo, 460kW (625PS), puissance overboost avec Launch Control 560kW (761PS), 0-100kmh en 2,9 secondes, vitesse maximale 250kmh, autonomie (WLTP) 388-419km

Alors que la voiture se trouve sur la même plate-forme que la berline Taycan , la ligne de toit plus longue donne plus despace aux passagers arrière et aux bagages.

Il existe une option pour un toit en verre pour égayer cet intérieur, tandis que les rails de toit ajoutent plus doptions de transport de charge.

Porsche a maintenant livré plus de 20 000 modèles Taycan et le nouveau Taycan Cross Turismo rejoindra les rangs à lété 2021. Les prix restent à confirmer.

Écrit par Chris Hall.