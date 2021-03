Porsche Taycan Cross Turismo: Comment regarder le lancement daujourdhui en ligne

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Porsche se prépare à lancer sa prochaine voiture électrique, la Porsche Taycan Cross Turismo.

Basé sur la Mission E Cross Turismo présentée en 2018, le nouveau modèle reprend la formule électrique de Porsche et lapplique à quelque chose de légèrement plus grand et plus pratique, vous donnant un peu plus despace - comme la Panamera .

Voici tout ce que vous devez savoir.

Le dévoilement de la nouvelle Porsche Taycan Cross Turismo aura lieu le 4 mars 2021 à 16h00 CET. Voici les horaires internationaux:

San Francisco - 7h00 PST

New York - 10h00 HNE

Londres - 15h00 GMT

Berlin - 16h00 CET

New Delhi - 20h30 IST

Pékin - 23h00 CST

Sydney - 02h00 AEDT 5 mars

Porsche diffusera lévénement en direct et nous avons intégré le flux ci-dessus afin que vous puissiez le regarder ici.

Alors quune grande partie du Cross Turismo est similaire aux modèles Taycan qui ont déjà été lancés, il a un profil plus long, avec un toit allongé signifiant plus despace pour les passagers arrière - et plus despace de coffre.

Cest une voiture conçue pour être plus pratique. Les rails de toit sont de série, par exemple, tandis que lespace de chargement arrière est conçu pour être plus accommodant pour ceux qui aiment faire quelque chose de plus aventureux que de se rendre au bureau.

Cela se reflète également dans la suspension: cette voiture peut rouler plus haut que les modèles Taycan, donnant un peu plus de dégagement pour les routes moins uniformes - elle sera également à traction intégrale, avec une disposition à deux moteurs pour assurer des performances quel que soit le terrain .

À la base, cependant, nous nous attendons à une voiture qui continue lexpérience Taycan de lintérieur et ce nest pas une mauvaise chose.

Écrit par Chris Hall.