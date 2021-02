Porsche taquine le Taycan Cross Turismo, un véhicule électrique plus performant

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ceux qui regardent les concepts Porsche depuis quelques années se souviendront de la Mission E Cross Turismo . Alors que le Taycan a été dévoilé en 2018 , version un peu plus audacieuse, le Cross Turismo attend dans les coulisses.

Cette attente touche à sa fin. Le lancement de la voiture étant prévu le 4 mars, Porsche nous a donné un aperçu du nouveau modèle, détaillant certains des changements que vous attendez des modèles Taycan existants.

Le gros problème est que le profil de la Taycan est assez différent, avec ce toit plus long résultant en plus de hauteur à larrière de la voiture. Tout comme la Panamera, il y aura plus despace à larrière de la voiture.

Cela va donner plus despace aux passagers arrière et permettre également un coffre / coffre et un espace de chargement plus pratiques. Il y a aussi un choix de toit, solide ou en verre, ce dernier rendant les choses encore plus spacieuses.

Au volant du nouveau modèle, Stefan Weckbach, chef de produit Porsche Taycan, attire lattention sur les barres de toit et dit quil choisirait le Cross Turismo parce quil aime le VTT et a besoin despace.

Cela indique une voiture beaucoup plus pratique que la sportive Taycan, avec un modèle de conduite CUV pour augmenter la hauteur de caisse pour la rendre mieux adaptée aux routes légèrement plus accidentées.

En plus de la nouvelle que le Cross Turismo sera un système à double moteur pour la transmission intégrale, nous nous attendons à ce que ce soit loption pratique pour ceux qui se dirigent vers les Alpes skier pour le week-end.

Nous nous attendons à voir toutes les options assez tôt, la commande devrait ouvrir bientôt.

Écrit par Chris Hall.