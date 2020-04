Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lune des principales exigences de la connectivité pour tout utilisateur de voiture de nos jours. Avec des gens tellement habitués à la commodité que les smartphones apportent à la vie moderne, le transporter jusquà votre voiture est en tête de liste.

Personne ne veut acheter une Porsche classique et avoir des câbles et des supports de pare-brise drapés partout, juste pour que vous puissiez faire quelque chose daussi simple que de jouer à Spotify ou de naviguer avec Waze .

Heureusement, Porsche a vu le jour et a proposé doffrir des alternatives officielles aux unités 1-DIN et 2-DIN utilisées dans bon nombre de ses anciens modèles Porsche. Cela signifie que vous pouvez avoir la merveilleuse pureté (et peut-être labordabilité?) Dune Porsche plus ancienne ainsi que la commodité d Apple CarPlay et dune radio DAB +.

Il existe deux styles différents. La Porsche Classic Communication Management (PCCM) est une unité DIN unique qui remplacera lunité fournie en standard. Il conviendra aux modèles des premières 911 des années 1960 à celles des années 1990, les 993. Porsche dit quil fonctionnera avec les anciens modèles à moteur avant et central, mais nous vous demanderons de bien vouloir Porsche avant de plonger.

Le PCCM a un écran couleur de 3,5 pouces au milieu, deux boutons rotatifs et six boutons, est conçu pour correspondre au reste de la voiture et porte le logo Porsche , donc il sintègre parfaitement. Il prend en charge Apple CarPlay et DAB + pour la radio numérique , tout en prenant également en charge les cartes SD, USB et Bluetooth.

Il prendra également en charge la cartographie via une carte SD que vous pouvez obtenir auprès de Porsche, bien que si vous utilisez Apple CarPlay, vous serez probablement plus heureux dutiliser Waze, Google Maps ou Apple Maps, plutôt quun système qui disparaîtra lentement. .

Le PCCM Plus est le modèle 2 DIN, adapté aux voitures 911 de génération 996 et au 986 Boxster des années 1990.

Le PCCM Plus dispose dun écran couleur plus grand de 7 pouces, vous offrant ainsi beaucoup plus despace pour jouer. Il vous donnera toutes les fonctions que vous obtenez à partir de la petite unité, mais vous avez évidemment beaucoup plus despace à lécran - il y a un avantage supplémentaire en ce que cette unité prend également en charge Android Auto .

Vous pouvez obtenir le PCCM et le PCCM Plus directement dans les centres Porsche ou via Porsche Classic en ligne . Il est recommandé de faire en sorte que Porsche sadapte à vous. Le PCCM, le modèle 1 DIN coûtera 1439,89 € et le PCCM Plus, le modèle 2 DIN coûtera 1606,51 €.