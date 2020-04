Porsche Taycan à traction arrière dentrée de gamme prévue

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La Porsche Taycan est une famille en pleine expansion avec la confirmation quil existe des plans pour une option de deux roues motrices moins chère.

Le Taycan a été initialement lancé en tant que berline sport à quatre portes en 2019 portant le badge Turbo et en deux versions différentes - Turbo S et Turbo. Cela a ensuite été suivi par le Taycan 4S , abandonnant le nom Turbo, mais offrant toujours la transmission intégrale. Ce dernier modèle a été annoncé quelques mois après le lancement initial.

Avoir un modèle à deux roues motrices uniquement peut ne pas sembler si mauvais, mais lobjectif ici est de faire baisser le prix pour rendre le Taycan plus accessible à davantage de clients. Ce nest pas seulement perdre cette transmission intégrale, mais aussi obtenir une batterie plus petite pour garder le prix sous contrôle. On ne sait pas comment on pourrait lappeler, mais nous nous demandons si Taycan 2S pourrait être envisagé.

Selon le chef de la R&D de Porsche, le Dr Michael Steiner - parlant au Car Magazine -, le Taycan 2WD sera un modèle à propulsion arrière (bien sûr) et devrait être lancé en premier en Chine, où les "conditions météorologiques" signifient que vous navez pas besoin de tout - roues motrices.

Cela aura un impact sur les performances, mais pour votre cadre typique à la recherche dune voiture électrique haut de gamme pour se rendre au bureau, les performances optimales ne sont probablement pas la chose la plus importante.

La Porsche Taycan moins chère devrait apparaître au Royaume-Uni en 2021, mais on ne sait pas ce quelle pourrait coûter. Car Magazine suggère quil sera denviron 77 000 £, ce qui le ramènerait au-dessous du prix de la Tesla Model S d entrée de gamme actuelle.

Bien que Tesla dispose de deux moteurs, dune transmission intégrale et de performances incessantes, une traction arrière Taycan pourrait être populaire auprès des propriétaires de Porsche: elle pourrait être plus légère grâce à la batterie plus petite et Porsche et la traction arrière vont de pair . La vraie question est: combien de performances restera-t-il pour jouer?