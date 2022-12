La Polestar 2 bénéficie d'un gain de vitesse sans abonnement de type Merc.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Polestar a annoncé qu'elle offrait à ses clients la possibilité de mettre à niveau leur Polestar 2 en lui ajoutant 68 ch et 15 lb-pi de couple pour un montant forfaitaire de 1 195 $, sans abonnement en vue.

L'opération, réservée aux clients de Polestar aux États-Unis et au Canada - du moins dans un premier temps - coûtera moins de 1 200 dollars en une seule fois. Il s'agit justement de la somme que Mercedes-Benz a récemment demandé à ses conducteurs de véhicules électriques de débourser chaque année pour bénéficier d'une augmentation de leur vitesse.

La mise à niveau est disponible sur la version longue portée à double moteur de la Polestar 2, la société indiquant que "la mise à niveau ajoute 68 chevaux et 15 lb-pi de couple aux 408 chevaux et 487 lb-pi de couple produits par le groupe motopropulseur à double moteur, pour une puissance totale de 476 chevaux et 502 lb-pi".

La société poursuit en disant que les conducteurs peuvent s'attendre à une expérience plus sportive grâce à cette mise à niveau, avec un temps de 0 à 100 km/h réduit à seulement 4,2 secondes. Il s'agit d'une légère amélioration par rapport aux 4,5 secondes déjà impressionnantes, mais elle est tout de même bienvenue. La plus grande différence se fait sentir à des vitesses où vous êtes susceptible de dépasser quelqu'un, cependant, entre 44 et 80 mph.

Le prix forfaitaire unique est clairement une allusion à Mercedes-Benz qui a récemment demandé à ses clients de payer 1200 $ par an pour bénéficier d'améliorations similaires de la puissance. Le forfait s'applique aux véhicules Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC, Mercedes-EQ EQE SUV 350 4MATIC, Mercedes-EQ EQS 450 4MATIC et Mercedes-EQ EQS SUV 450 4MATIC.

Écrit par Oliver Haslam.