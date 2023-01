Polestar a retiré les couvertures de la Polestar 3 alors que la marque se dirige vers le territoire des SUV. Le Polestar 2 ayant été largement plébiscité, la prochaine étape est de s'attaquer à l'espace très contesté des SUV de taille moyenne dans le segment de luxe du marché.

Polestar est une marque entièrement électrique, dont le nom provient de la branche performance de Volvo, mais qui est maintenant sous l'égide de la marque mère Geely. Le modèle précédent était très bien positionné en tant que berline de luxe et le nouveau modèle va étendre son attrait à ceux qui veulent un SUV familial haut de gamme.

Ce qui distingue le Polestar 3 des autres SUV, c'est son niveau de sophistication, comme les mots sur la carrosserie et les angles autour des feux et de l'aile aérodynamique avant. Il y a une forte dose de science-fiction dans tout cela, comme quelque chose que l'on trouverait sur une voiture du futur.

Et la technologie ne s'arrête pas là, puisque Polestar détaille ce qui alimente tout ce qui se trouve à bord : il y a l'ordinateur central Nvidia Drive, qui traite les données que la voiture recueille de tous ses capteurs, en utilisant l'IA pour faire fonctionner les fonctions d'assistance au conducteur.

Il s'agit de cinq modules radar, de cinq caméras externes, de 12 capteurs à ultrasons externes, ainsi que de modules radar internes pour la sécurité et de caméras pour surveiller la vigilance et le bien-être du conducteur.

Le Pilot Pack en option (monté de série sur la première édition) prépare la voiture à la conduite autonome, en ajoutant plus de matériel pour donner une image précise de l'environnement 3D de la voiture.

Le système d'infodivertissement repose sur la plateforme Snapdragon Cockpit - qui fait partie du châssis numérique Snapdragon - tandis que l'interface utilisateur est Android Automotive, avec un écran central de 14,5 pouces.

Pour ce qui est de la voiture proprement dite, elle est équipée d'une énorme batterie de 111 kWh (107 kWh utilisables), qui peut être rechargée jusqu'à 250 kW et qui est censée offrir une autonomie de 379 miles. Au lancement, il s'agira d'une configuration à double moteur avec une puissance de 360 W provenant des deux moteurs, tandis que le Pack Performance fera passer cette puissance à 390 W.

Elle fera de 0 à 62 mph en 5 secondes (4,7 avec le Performance Pack), tandis que l'essieu arrière peut être découplé de façon à ce qu'elle ne roule que sur l'essieu avant pour augmenter l'efficacité.

Quant à l'intérieur, il présente une esthétique moderne avec des options pour différentes finitions et matériaux, notamment la laine, le cuir certifié bien-être et le MicroTech, dans des finitions sombres et claires. Le toit ouvrant panoramique est de série, tout comme la suspension pneumatique et, pour les premières éditions, un système audio Bowers & Wilkins à 25 haut-parleurs avec Dolby Atmos.

Il s'agit, en un mot, de la manifestation la plus geek d'une voiture que nous ayons vue jusqu'à présent et la mauvaise nouvelle est qu'elle ne sera pas bon marché : la Polestar 3 coûtera à partir de 79 900 £ lors de son lancement en 2023. Les précommandes sont toutefois ouvertes immédiatement.