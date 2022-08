Le Polestar O2 Concept entrera en production sous le nom de Polestar 6

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le concept de roadster électrique de Polestar va devenir un modèle de production à part entière, grâce à l'accueil enthousiaste qu'il a reçu après avoir été présenté à Los Angeles au printemps et au Festival de la vitesse de Goodwood au Royaume-Uni cet été.

Le nom du Polestar O2 Concept sera remplacé par le Polestar 6, et on ne sait pas non plus si la version grand public conservera le drone autonome inclus qui est apparu pour enregistrer des séquences de conduite cinématiques pendant le voyage.

Cependant, nous ne pensons pas que les gens seront trop contrariés de perdre ce gadget, étant donné que la Polestar 6 sera équipée d'un groupe motopropulseur à double moteur qui produit 884 chevaux. Elle atteindra le 0-100km/h en moins de 3,2 secondes.

La voiture sera un cabriolet à toit rigide et un modèle spécial "LA Concept" sera produit à 500 exemplaires numérotés. Il sera doté de l'extérieur bleu ciel exclusif que l'on retrouve sur la version présentée à Los Angeles et à Goodwood. Il sera également équipé des roues uniques de 21 pouces du concept O2.

La seule réserve majeure est qu'il faudra être patient pour mettre la main sur l'une d'entre elles. Le lancement complet de la Polestar 6 n'est pas prévu avant 2026.

Cela dit, vous avez au moins le temps d'économiser pour vous en procurer une.

Écrit par Rik Henderson.