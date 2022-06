Polestar 5 sera une GT sportive de 650 kW, prévue pour 2024.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Polestar nous a donné un aperçu de la Polestar 5, sa voiture GT à quatre portes basée sur le prototype Precept.

L'une des choses les plus intéressantes à propos de la Polestar 5 est qu'elle est basée sur la Polestar Precept, un modèle conceptuel que Polestar a dévoilé en 2020, qui sera essentiellement mis en production avec relativement peu de changements.

"Le public a dit : "Nous le voulons", alors nous avons décidé de le construire", a déclaré Thomas Ingenlath, PDG de Polestar, en septembre 2020 - ce qui apporte beaucoup d'excitation à ce modèle.

Il conserve son apparence lisse et, bien que couvert de camouflage, il est clair que ce prototype de développement de la Polestar 5 est étroitement lié à ce modèle concept original.

Les meilleures voitures électriques 2022 : Les meilleurs véhicules à batterie disponibles sur les routes britanniques. Par Chris Hall · 28 Juin 2022

Nous avons maintenant quelques détails supplémentaires, Polestar affirmant qu'il offrira une puissance de 650 kW - soit 884 ch - avec une architecture 800V. La puissance proviendra d'un système à double moteur et Polestar a profité du Festival de la vitesse de Goodwood pour présenter ce modèle.

Il a été suggéré précédemment que la Polestar 5 offrirait un écran de 15 pouces au centre et un écran de 12 pouces pour le conducteur et nous nous attendons à ce qu'elle s'appuie sur la popularité de l'actuelle Polestar 2.

Le lancement de la Polestar 5 est prévu pour 2024, en tête d'une série de lancements de la société. Cette série comprendra également la Polestar 3 et la Polestar 4, car la société étend sa présence sur le marché du tout-électrique.

La Polestar 5 s'annonce comme un modèle de performance haut de gamme, avec un look élégant et la commodité d'un accès à quatre portes, et les clients seront impatients d'en savoir plus. Heureusement, Polestar va nourrir cet appétit avec sa série YouTube qui donne un aperçu des coulisses de la progression de la Polestar 5.

Écrit par Chris Hall.